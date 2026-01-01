A Brinzio ritorna la Befana del Fondista: festa, falò e sapori della tradizione
L’appuntamento è fissato per lunedì 5 gennaio 2026, dalle 19.00 alle 23.30, al Parco Tonino Piccinelli. Il momento più atteso sarà l’arrivo della Befana, previsto per le 21.00. La simpatica protagonista distribuirà una calza gratuita a tutti i bambini fino ai 10 anni
Torna a Brinzio uno degli appuntamenti storici dell’inverno varesotto: la Befana del Fondista, una manifestazione molto attesa che rinnova una tradizione profondamente legata al territorio, allo sci nordico e allo stare insieme. L’evento è promosso da Centro Fondo Brinzio, Pro Loco Brinzio, Sci Nordico Varese, Associazione Genitori Brinzio.
L’appuntamento è fissato per lunedì 5 gennaio 2026, dalle 19.00 alle 23.30, al Parco Tonino Piccinelli. Una serata pensata per tutta la comunità, con l’obiettivo di tornare alle origini della manifestazione: riscoprire il valore della tradizione, della condivisione e del buon auspicio.
Alle sue origini, la Befana del Fondista rappresentava infatti un rito simbolico per augurare l’arrivo della neve e una stagione favorevole per lo sci di fondo, lungo la pista che attraversa la campagna di Brinzio. Oggi quello spirito rivive in una formula rinnovata, che trasforma la ricorrenza in una vera e propria festa collettiva.
Durante tutta la serata sarà attivo uno stand gastronomico con piatti caldi pensati per scaldare corpo e anima: polenta concia, pasta e fagioli, panini con salamini alla griglia, vin brulé, cioccolata calda, tè caldo e castagne con latte caldo e miele. Non mancheranno, inoltre, piccoli assaggi di panettoni, pandori e cammelli di pasta sfoglia.
Il momento più atteso sarà l’arrivo della Befana, previsto per le 21.00. La simpatica protagonista distribuirà una calza gratuita a tutti i bambini fino ai 10 anni. Le calze sono disponibili in numero limitato e per ritirarle sarà necessario munirsi dell’apposito buono, distribuito tra le 20.00 e le 20.30, fino a esaurimento.
A chiudere la serata, alle 21.30, l’accensione del tradizionale falò, simbolo di calore, saluto alla Befana e augurio condiviso per l’anno nuovo. Un ritorno atteso che conferma come la Befana del Fondista sia molto più di un evento: una tradizione che si rinnova e continua a unire Brinzio.
