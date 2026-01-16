Varese News

A Busto Arsizio torna il mercato contadino: appuntamento al Parco Comerio

Il Mercato Contadino di Busto Arsizio è parte di una rete attiva in tutto l’Alto Milanese con eventi nei fine settimana

Domenica 18 gennaio ci sarà la nuova edizione del Mercato Contadino a Busto Arsizio nel Parco Comerio (con ingressi da via Espinasse, Via Magenta e via Silvio Pellico) dalle 9 alle 13.

Il Mercato Contadino nasce dalla collaborazione tra Slow Food Legnano APS, Slow Food Valle Olona APS ed alcuni produttori locali sull’esempio dei mercati contadini di Cantalupo, San Vittore Olona, Villa Cortese , Legnano, Ossona e Nerviano.

L’iniziativa consiste in un mercato di prodotti agricoli del territorio previsto per ogni terza domenica del mese nel Parco Comerio. Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori che metteranno in esposizione le tantissime bontà prodotte localmente. Nel mercato si troveranno generi come salumi, pane e dolci, miele, formaggi, vino, olio, birra, riso, carne ed altri prodotti alimentari come farine , verdure e frutta di stagione.

I produttori presenti partecipano anche ai mercati di Villa Cortese (primo sabato del mese in Piazza Della Quercia ), di Cantalupo (prima domenica del mese in Piazza Don Carlo Bianchi) , di Ossona ( secondo sabato del mese in Piazza Litta Modignani) di Legnano (seconda domenica del mese in Piazza Mercato), di San Vittore Olona ( terzo sabato del mese in Piazza Italia) e di Nerviano ( quarta domenica del mese in Piazza Chiesa Colorina). Tutti i mercati sono presenti sulla pagina Facebook “Mercati Contadini Alto Milanese” dove si possono trovare aggiornamenti.

