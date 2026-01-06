A Castello Cabiaglio al via i primi laboratori della Comunità energetica rinnovabile e solidale
Dalla formazione alla pratica: una delle prime CERS del Varesotto entra nella fase operativa con incontri aperti alla cittadinanza su sostenibilità, finanza etica e scelte quotidiane, nel segno dell’economia solidale
A Castello Cabiaglio è nata una delle prime Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CER) del Varesotto. Un progetto che ha alle spalle un lungo percorso di formazione e che, a metà dello scorso anno, si è formalmente costituito come ente del terzo settore, anche grazie al sostegno di Fondazione Cariplo.
Il progetto, intitolato “Solidarietà rinnovabile per energie di comunità”, è stato selezionato nell’ambito del bando Alternative 2024, consentendo alla CERS di compiere il passaggio decisivo verso una struttura stabile e operativa.
Ora il percorso entra nel vivo grazie alle azioni promosse dal capofila e dai partner di progetto, realtà consolidate dell’economia solidale a livello nazionale, impegnate nella diffusione di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Il primo appuntamento è fissato per sabato 10 e sabato 17 gennaio, con un laboratorio interattivo condotto dalla cooperativa di finanza etica MAG2. Al centro degli incontri ci sarà l’analisi del rapporto individuale e collettivo con il denaro, un tema che incrocia direttamente la “S” di solidale della CERS, ma che riguarda anche le scelte quotidiane di persone e comunità, piccole o grandi che siano.
Il percorso è pensato principalmente per i soci della Comunità energetica, ma è aperto a chiunque desideri mettersi in gioco e riflettere sul proprio rapporto con il denaro e con gli altri. Durante le giornate è prevista anche una pausa con pranzo condiviso, parte integrante dell’esperienza e ulteriore esempio concreto di economia solidale.
Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a: cers.cabiaglio@gmail.com
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.