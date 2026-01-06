A Castello Cabiaglio al via i primi laboratori della Comunità energetica rinnovabile e solidale

A Castello Cabiaglio è nata una delle prime Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CER) del Varesotto. Un progetto che ha alle spalle un lungo percorso di formazione e che, a metà dello scorso anno, si è formalmente costituito come ente del terzo settore, anche grazie al sostegno di Fondazione Cariplo.

Il progetto, intitolato “Solidarietà rinnovabile per energie di comunità”, è stato selezionato nell’ambito del bando Alternative 2024, consentendo alla CERS di compiere il passaggio decisivo verso una struttura stabile e operativa.

Ora il percorso entra nel vivo grazie alle azioni promosse dal capofila e dai partner di progetto, realtà consolidate dell’economia solidale a livello nazionale, impegnate nella diffusione di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 10 e sabato 17 gennaio, con un laboratorio interattivo condotto dalla cooperativa di finanza etica MAG2. Al centro degli incontri ci sarà l’analisi del rapporto individuale e collettivo con il denaro, un tema che incrocia direttamente la “S” di solidale della CERS, ma che riguarda anche le scelte quotidiane di persone e comunità, piccole o grandi che siano.

Il percorso è pensato principalmente per i soci della Comunità energetica, ma è aperto a chiunque desideri mettersi in gioco e riflettere sul proprio rapporto con il denaro e con gli altri. Durante le giornate è prevista anche una pausa con pranzo condiviso, parte integrante dell’esperienza e ulteriore esempio concreto di economia solidale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a: cers.cabiaglio@gmail.com