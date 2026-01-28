A Castiglione un convegno sull’archeologia della Valle Olona tra Castelseprio e Castiglione

Convegno “Archeologia in Valle Olona. Novità e ricerche a Castelseprio e Castiglione”, in programma venerdì 6 febbraio 2026, al Museo della Collegiata di Castiglione Olona

Un’intera mattinata dedicata alle più recenti ricerche archeologiche su Castelseprio e Castiglione Olona, due luoghi chiave per la storia medievale del territorio. È questo l’obiettivo del convegno “Archeologia in Valle Olona. Novità e ricerche a Castelseprio e Castiglione”, in programma venerdì 6 febbraio 2026, dalle 9 alle 13, al Museo della Collegiata di Castiglione Olona.

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, è curata da Luca Polidoro (Direzione regionale Musei nazionali Lombardia) e Laura Marazzi (Museo della Collegiata di Castiglione Olona) e si propone di fare il punto sugli studi più recenti e sulle campagne di scavo che negli ultimi anni hanno interessato i due siti, offrendo nuovi elementi di lettura sulla loro evoluzione storica e urbanistica.

Il convegno prende le mosse dal ruolo centrale che Castiglione Olona ebbe nel Quattrocento, quando il cardinale Branda Castiglioni riplasmò il borgo secondo i canoni umanistico-rinascimentali, dando vita a un complesso monumentale di straordinario valore, impreziosito dall’intervento di artisti come Masolino. Parallelamente, l’attenzione si concentra su Castelseprio, con il suo parco archeologico che conserva i resti del castrum tardoantico e medievale e la chiesa di Santa Maria foris portas, celebre per il ciclo pittorico dell’abside.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali dei rappresentanti della Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, della Diocesi di Milano e della Soprintendenza ABAP. Seguiranno due sessioni di interventi che vedranno la partecipazione di studiosi, archeologi e ricercatori provenienti da università, soprintendenze e realtà professionali, chiamati a presentare dati inediti, nuove interpretazioni e aggiornamenti sulle indagini in corso.

Il programma si concluderà con una discussione finale e con una visita al complesso della Collegiata di Castiglione Olona, offrendo ai partecipanti l’opportunità di collegare i contenuti scientifici alla lettura diretta dei luoghi.

Un appuntamento che si rivolge non solo agli addetti ai lavori, ma anche a tutti coloro che sono interessati a conoscere più da vicino la storia e l’archeologia della Valle Olona, attraverso le ricerche più aggiornate e il confronto tra studiosi.