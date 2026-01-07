A Cislago la “Camminata d’inverno” tra natura, silenzio e consapevolezza

L’appuntamento è per domenica 11 gennaio con ritrovo alle 9.30 al posteggio di via Maestri del lavoro. Il percorso ad anello di circa 4 chilometri all’interno del bosco è accessibile anche alle famiglie con bambini dai 6 anni in su

Domenica 11 gennaio a Cislago una bella passeggiata all’aria aperta, ideale per riconnettersi con la natura e con sé stessi. La “Camminata d’inverno” è un’iniziativa gratuita organizzata dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Coordinamento dei Plis Insubria Olona.

Il ritrovo è previsto alle 9.30 al posteggio di via Maestri del Lavoro. Da lì partirà un percorso ad anello di circa 4 chilometri all’interno del bosco, su sentieri di facile percorrenza, accessibile anche alle famiglie con bambini dai sei anni in su.

L’iniziativa è pensata per offrire un’esperienza di immersione nel paesaggio invernale, tra alberi spogli, silenzi ovattati e colori tenui. Un invito a rallentare e a osservare con occhi nuovi ciò che ci circonda, cogliendo la bellezza del bosco anche nella sua stagione più quieta.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuare attraverso il modulo online raggiungibile tramite QR code disponibile sulla locandina (che potete scaricare qui) o scrivendo a info.gevinsubriaolona@gmail.com. In caso di pioggia o maltempo l’evento sarà annullato.

Si raccomanda di indossare abbigliamento adeguato alla stagione e scarpe comode. Per ragioni di sicurezza, non è consentita la partecipazione a bambini al di sotto dei sei anni, né è possibile portare animali al seguito.