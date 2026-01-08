A Materia la presentazione del libro “Musica per nottambuli” di Edoardo Zanzi
A dialogare con il giovane autore sarà Elena Emilitri, in un appuntamento aperto al pubblico. Riserva il tuo ingresso libero su Eventbrite
Edoardo Zanzi sarà ospite a Materia Spazio Libero martedì 13 gennaio alle ore 18.30 per un incontro dedicato al suo libro d’esordio Musica per nottambuli, pubblicato da Edizioni Effetto.
A dialogare con l’autore sarà Elena Emilitri, in un appuntamento aperto al pubblico.
L’ingresso è gratuito, previa registrazione su Eventbrite.
Classe 1999, varesino, Zanzi rappresenta una voce nuova e originale della scena letteraria contemporanea. In Musica per nottambuli intreccia racconti e poesie che si muovono tra sensualità, ironia e una forte tensione narrativa, restituendo personaggi inquieti e vitali, immersi nelle contraddizioni del presente. Le sue storie guardano alla tradizione dei grandi maestri americani, ma lo fanno con uno sguardo personale e generazionale, capace di costruire un immaginario notturno fatto di desideri, disincanto e osservazione lucida della modernità.
Il libro ha già ottenuto una menzione al Premio Chiara Inediti 2025, confermando l’attenzione critica verso un autore che affianca alla scrittura narrativa anche l’attività di copywriter in un’agenzia creativa.
Durante l’incontro a Materia Spazio Libero, Zanzi racconterà il percorso che ha portato alla nascita del libro, le influenze letterarie che attraversano la sua scrittura e il significato di dare voce, senza filtri, a una generazione che si confronta con il presente. Un’occasione per conoscere da vicino un giovane autore.
Ascolta l’intervista a Edoardo Zanzi a Radio Materia.
Visualizza questo post su Instagram
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.