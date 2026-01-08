A Materia la presentazione del libro “Musica per nottambuli” di Edoardo Zanzi

Edoardo Zanzi sarà ospite a Materia Spazio Libero martedì 13 gennaio alle ore 18.30 per un incontro dedicato al suo libro d’esordio Musica per nottambuli, pubblicato da Edizioni Effetto.

A dialogare con l’autore sarà Elena Emilitri, in un appuntamento aperto al pubblico.

Classe 1999, varesino, Zanzi rappresenta una voce nuova e originale della scena letteraria contemporanea. In Musica per nottambuli intreccia racconti e poesie che si muovono tra sensualità, ironia e una forte tensione narrativa, restituendo personaggi inquieti e vitali, immersi nelle contraddizioni del presente. Le sue storie guardano alla tradizione dei grandi maestri americani, ma lo fanno con uno sguardo personale e generazionale, capace di costruire un immaginario notturno fatto di desideri, disincanto e osservazione lucida della modernità.

Il libro ha già ottenuto una menzione al Premio Chiara Inediti 2025, confermando l’attenzione critica verso un autore che affianca alla scrittura narrativa anche l’attività di copywriter in un’agenzia creativa.

Durante l’incontro a Materia Spazio Libero, Zanzi racconterà il percorso che ha portato alla nascita del libro, le influenze letterarie che attraversano la sua scrittura e il significato di dare voce, senza filtri, a una generazione che si confronta con il presente. Un’occasione per conoscere da vicino un giovane autore.

