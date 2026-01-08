Varese News

Archivio

Eventi a Materia

A Materia la presentazione del libro “Musica per nottambuli” di Edoardo Zanzi

A dialogare con il giovane autore sarà Elena Emilitri, in un appuntamento aperto al pubblico. Riserva il tuo ingresso libero su Eventbrite

tempo libero generica

Edoardo Zanzi sarà ospite a Materia Spazio Libero martedì 13 gennaio alle ore 18.30 per un incontro dedicato al suo libro d’esordio Musica per nottambuli, pubblicato da Edizioni Effetto.

A dialogare con l’autore sarà Elena Emilitri, in un appuntamento aperto al pubblico.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione su Eventbrite.

Classe 1999, varesino, Zanzi rappresenta una voce nuova e originale della scena letteraria contemporanea. In Musica per nottambuli intreccia racconti e poesie che si muovono tra sensualità, ironia e una forte tensione narrativa, restituendo personaggi inquieti e vitali, immersi nelle contraddizioni del presente. Le sue storie guardano alla tradizione dei grandi maestri americani, ma lo fanno con uno sguardo personale e generazionale, capace di costruire un immaginario notturno fatto di desideri, disincanto e osservazione lucida della modernità.

Il libro ha già ottenuto una menzione al Premio Chiara Inediti 2025, confermando l’attenzione critica verso un autore che affianca alla scrittura narrativa anche l’attività di copywriter in un’agenzia creativa.

Durante l’incontro a Materia Spazio Libero, Zanzi racconterà il percorso che ha portato alla nascita del libro, le influenze letterarie che attraversano la sua scrittura e il significato di dare voce, senza filtri, a una generazione che si confronta con il presente. Un’occasione per conoscere da vicino un giovane autore.

Ascolta l’intervista a Edoardo Zanzi a Radio Materia.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Materia Spazio Libero (@materiaspaziolibero)

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.