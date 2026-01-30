A Sesto Calende la “Natura materia viva” di Fontana e Sangregorio

La materia, intesa come sostanza primordiale e pulsante, diventa il fulcro di un approfondimento dedicato a due giganti dell’arte del secolo scorso che hanno scelto il territorio varesino come propria officina creativa. Domenica 8 febbraio, alle 10:30, la Sala Cesare da Sesto ospita l’appuntamento Natura materia viva – Lucio Fontana e Giancarlo Sangregorio.

La mattinata sarà dedicata all’indagine sui due artisti e su come abbiano interpretato la “materia” nel loro lavoro. Per Lucio Fontana e Giancarlo Sangregorio – artisti profondamente legati al territorio lacustre del Varesotto – la materia è «qualcosa di vivo e di primordiale», spiega l’assessorato. Una sostanza che «ha a che fare con la vita e con la natura, ma anche con la forma, lo spazio e l’energia del cosmo». Entrambi i maestri hanno operato con l’obiettivo di modellare questa energia, cercando di «tirarne fuori la parte più profonda, per cercare la luce, ma anche l’ombra, la superficie e l’oltre».

L’incontro, curato da Lorella Giudici, storico dell’arte e responsabile scientifico della Fondazione Sangregorio, ripercorre le carriere e il rapporto personale tra i due autori. Si tratta di un legame cementato anche dalla vicinanza geografica: per lungo tempo hanno vissuto e prodotto arte a pochi chilometri di distanza, uno stabilendosi a Comabbio e l’altro proprio a Sesto Calende.

Il programma della conferenza prevede l’intervento di Davide Frezzato, presidente dell’Università Senza Età, mentre il compito di introdurre e moderare il dibattito è affidato a Sergio Tredici, conservatore della sezione di Arte contemporanea del Museo civico. Il pubblico potrà così esplorare le convergenze stilistiche e umane di due personalità che hanno segnato profondamente l’estetica del Novecento partendo dalle rive dei laghi.