Acqua ad Angera: Alfa potenzia rete e monitoraggio, addio ai problemi di pressione

Un investimento da oltre 350mila euro per superare definitivamente i problemi di bassa pressione e rendere il servizio idrico più stabile, sostenibile e resiliente. È questo l’obiettivo degli interventi che Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, ha realizzato ad Angera, interessando diverse aree del territorio comunale e potenziando infrastrutture chiave come condotte, collegamenti e sistemi di controllo.

Una nuova dorsale per stabilizzare la pressione

L’intervento principale ha interessato via Bruschera, via Don Bosco, via Galilei e le vie limitrofe, dove sono stati posati 1000 metri di nuove tubazioni con diametri tra i 90 e i 180 mm. Un intervento strutturale che consente oggi di garantire una pressione più stabile, riducendo il rischio di rotture e disservizi.

Lavori mirati sono stati eseguiti anche in via Ariete e via Cominia, dove sono state sostituite le reti esistenti con nuove condotte interrate: 140 metri in un caso, 90 nell’altro, per assicurare pressioni continue e adeguate a tutte le utenze servite.

Rete unica e tecnologie di monitoraggio

Tra gli interventi più rilevanti, anche la realizzazione di un’interconnessione con il vicino comune di Ranco, in linea con l’obiettivo di Alfa di costruire una rete idrica provinciale integrata, capace di ottimizzare distribuzione e consumi e di garantire maggiore sicurezza in caso di siccità.

Alfa ha inoltre introdotto sistemi di misurazione e monitoraggio da remoto su tre pozzi e sei serbatoi della rete comunale, e ha installato tre colonnine di campionamento per controlli sulla qualità dell’acqua in punti strategici del territorio.

Clorazione sicura e collaborazioni efficaci

Il gestore ha ribadito l’uso controllato e sicuro del cloro, dosato tramite tecnologie di ultima generazione e in conformità con i limiti consigliati per il consumo umano. L’eventuale odore dell’acqua è temporaneo e scompare lasciandola riposare qualche minuto in contenitori aperti.

Soddisfatta l’amministrazione comunale: «Ringraziamo Alfa in particolare per la risoluzione delle problematiche di pressione dell’acqua. La collaborazione tra gestore e amministrazione si è dimostrata proficua e positiva» – ha dichiarato la sindaca Marcella Androni.

«Come in altri comuni – ha aggiunto l’amministratore delegato di Alfa, Marco Cavallin – anche ad Angera abbiamo portato avanti il nostro impegno per risolvere criticità strutturali del sistema idrico, seguendo criteri di sostenibilità ed efficienza».