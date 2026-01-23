Alla Basilica di San Vittore l’addio di Varese a Pietro Macchione

È una Varese dal cielo plumbeo quella che ha dato l’ultimo saluto a Pietro Macchione. Il grande affetto della città è stato dimostrato dalla presenza numerosa di cittadini, rappresentanti delle istituzioni, della politica e del mondo culturale che si sono ritrovati alla basilica di San Vittore per i funerali dell’editore varesino, scomparso lo scorso 19 gennaio, a 82 anni. Una partecipazione commossa e autentica che racconta, meglio di molte parole, il segno lasciato da una figura che ha attraversato per decenni la vita culturale e civile della città. La cerimonia è stata officiata dal prevosto di Varese, monsignor Gabriele Gioia.

Galleria fotografica Alla Basilica di San Vittore i funerali di Pietro Macchione 4 di 14

Originario di Cosenza, Pietro Macchione aveva scelto Varese come città d’adozione, legandovi in modo indissolubile il proprio percorso umano e professionale. Prima ancora di diventare editore, fu insegnante e protagonista dell’impegno sociale e politico. Ai funerali in basilica hanno partecipato molti scrittori, giornalisti, i colleghi dell’Itpa, librai, sindacalisti, rappresentanti dell’Anpi e politici. Tra i presenti, il sindaco di Varese, Davide Galimberti, l’assessore alla cultura del comune di Varese, Enzo Rosario Laforgia, l’ex deputato Daniele Marantelli, la segretaria generale della Cgil di Varese Stefania Filetti, l’ex sindaco di Varese, Raimondo Fassa, il presidente dell’Anpi di Varese, Rocco Cordì, Claudio Mezzanzanica e molti altri.

«Pietro – è stato sottolineato nell’omelia – si è preso cura delle cose di tutti e degli altri. È una di quelle persone che stavano al mondo con la cura e la sensibilità nei confronti degli altri. Un uomo che ha amato la storia e le storie. Nel cammino della sua vita è stato dentro la storia degli uomini». Più che un editore in senso stretto, Macchione è stato un operatore culturale, capace di animare la vita cittadina con iniziative importanti, costruendo nel tempo un vero e proprio archivio della memoria varesina degli ultimi trent’anni. Un patrimonio che oggi resta, come il suo lascito più duraturo.

Il sindaco Galimberti e il presidente dell’Anpi di Varese Cordì hanno annunciato che tra un mese verrà fatta una celebrazione laica a Palazzo Estense in ricordo di Pietro Macchione.