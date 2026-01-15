Varese News

Alyssa Enneking torna alla Futura: “Pronta a dare il massimo per Busto”

La schiacciatrice texana lascia Talmassons: vestirà di nuovo la maglia biancorossa dopo le prodezze della scorsa stagione: «Voglio regalare un sorriso a tifosi e società»

Ritorno di primissimo piano in casa Futura Volley: la squadra del presidente Forte riabbraccia, dopo pochi mesi, la texana Alyssa Enneking. La schiacciatrice, protagonista tra le Cocche nella scorsa stagione, ha lasciato Talamassons ed è tornata a rinforzare la squadra di coach Mauro Tettamanti. Lo scorso anno fu la migliore nel ruolo in A2, mettendo a terra quasi 500 punti (493) in 30 partite con il 42,1% in attacco.

Numeri importanti che, in casa Cocche, si augurano di rinfrescare in questa seconda esperienza bustocca. «Sono molto felice di tornare alla Futura – spiega la giocatrice di classe 1997 – Negli anni in cui mi sono spostata da un luogo all’altro per la pallavolo, ho imparato che sono le persone a fare la differenza. Sono così entusiasta di tornare in una comunità che mi ha sempre accolto come una di loro e mi ha fatto sentire a casa. La società e i tifosi di Busto Arsizio si sono presi cura di me come più di una semplice giocatrice e questo è un valore inestimabile».

Enneking prenderà il posto dell’ucraina Kateryna Tkachenko: «Darò il massimo per la Futura nei prossimi mesi. Nella prima parte della stagione ho avuto qualche problema con gli infortuni ma adesso sono pronta a dare tutto per Busto. Spero di regalare un sorriso ai tifosi e alla società, come ognuno di loro ha fatto per me».

Sulla squadra, la texana spiega: «La pressione rende le vittorie ancora più dolci. Ho visto Busto Arsizio giocare delle ottime partite in questa stagione e non ho dubbi che il lavoro sarà completato domenica. Sono pronta a scendere in campo con le mie compagne e a lottare per il nostro posto nella Pool Promozione».

 

