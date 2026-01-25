Anche Giorgetti al taglio del nastro del nuovo oratorio di Daverio

Oggi è stato inaugurato il nuovo Oratorio Don Bosco di Daverio. Alla cerimonia hanno partecipato il parroco Don Valter, che ha fortemente voluto quest’opera, e Don Franco Gallivanone, vicario della zona pastorale di Varese. La rappresentanza istituzionale era garantita dai sindaci della comunità pastorale, insieme al sindaco di Daverio Marco Colombo, e alla massima autorità della Val Bossa, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, presente all’evento e sempre attento alle esigenze del territorio.

Galleria fotografica Inaugurazione oratorio don Bosco di Daverio 4 di 9

Il nuovo oratorio offrirà numerosi servizi alla comunità, con aule polifunzionali e una cucina attrezzata. Particolare importanza assume anche la vicinanza alla Smart Valley, realtà di riferimento nella formazione e nella consulenza d’impresa in ambito meccatronico, dove diversi ragazzi potranno inserirsi nei loro percorsi di crescita.

Con profonde radici nel territorio, l’Oratorio Don Bosco diventerà un punto di riferimento e un collante tra le generazioni, promuovendo socialità e il rispetto dei valori di un cattolicesimo capace di aggregare e coinvolgere tutti.