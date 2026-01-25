Anche Giorgetti al taglio del nastro del nuovo oratorio di Daverio
Il nuovo oratorio offrirà numerosi servizi alla comunità, con aule polifunzionali e una cucina attrezzata. Oltre al Ministro dell'Economia erano presenti anche il sindaco Marco Colombo e don Franco Gallivanone
Oggi è stato inaugurato il nuovo Oratorio Don Bosco di Daverio. Alla cerimonia hanno partecipato il parroco Don Valter, che ha fortemente voluto quest’opera, e Don Franco Gallivanone, vicario della zona pastorale di Varese. La rappresentanza istituzionale era garantita dai sindaci della comunità pastorale, insieme al sindaco di Daverio Marco Colombo, e alla massima autorità della Val Bossa, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, presente all’evento e sempre attento alle esigenze del territorio.
Il nuovo oratorio offrirà numerosi servizi alla comunità, con aule polifunzionali e una cucina attrezzata. Particolare importanza assume anche la vicinanza alla Smart Valley, realtà di riferimento nella formazione e nella consulenza d’impresa in ambito meccatronico, dove diversi ragazzi potranno inserirsi nei loro percorsi di crescita.
Con profonde radici nel territorio, l’Oratorio Don Bosco diventerà un punto di riferimento e un collante tra le generazioni, promuovendo socialità e il rispetto dei valori di un cattolicesimo capace di aggregare e coinvolgere tutti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.