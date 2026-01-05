“Arte in Vetta” alla Sala Veratti: a Varese le emozioni della montagna incontrano il futuro

Il cielo e le vette incontrano il cuore della città giardino in un evento che unisce estetica, riflessione ambientale e spirito sportivo. Dal 10 al 25 gennaio 2026, la Sala Veratti di Varese ospiterà «Arte in Vetta – Emozioni tra Neve e Futuro», una rassegna che promette di trasportare i visitatori in un viaggio immersivo tra la bellezza delle cime e le sfide del nostro tempo.

La montagna scende in città

L’iniziativa, ideata e curata dal critico d’arte Fabrizia Buzio Negri, nasce come un ponte ideale tra le vette alpine e il contesto urbano di Varese. Patrocinato dal Comune e dalla Provincia, l’evento vuole sensibilizzare il pubblico su temi cruciali quali l’emergenza climatica, la sostenibilità e la cultura alpina, richiamando lo spirito delle imminenti Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Come spiega la curatrice: «Oggi le alte vette tornano protagoniste di un nuovo racconto visivo, carico di significato e responsabilità».

Un vernissage tra arte e avventura

Il momento inaugurale è fissato per sabato 10 gennaio alle ore 16.30. Oltre alla presentazione delle opere, il vernissage sarà arricchito dalla conferenza tematica «Una storia di uomini e cani al Grande Nord: Elio Rimoldi e la spedizione in Groenlandia». Un’occasione per approfondire il rapporto tra l’uomo e la natura estrema attraverso il racconto di una spedizione leggendaria.

Biodiversità e installazioni collettive

Cuore pulsante della mostra è la grande installazione «La Montagna, ricchezza di tutti, nella Biodiversità», realizzata dal gruppo Contemporary Work sotto il coordinamento di Carlo Pezzana. L’opera si presenta come un mosaico di esseri viventi, evidenziando come ogni creatura sia fondamentale per l’equilibrio della natura. In esposizione si troveranno le interpretazioni di ventisei artisti dell’associazione «Contemporary Arte&Ambiente APS», impegnati a tradurre in immagini la forza e la vulnerabilità delle vette.

Informazioni e orari per la visita

La mostra è a ingresso libero presso la Sala Veratti di via Veratti 20. Gli interessati potranno visitarla il venerdì dalle 15.00 alle 17.00, mentre il sabato e la domenica la sala resterà aperta dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00. Per i visitatori sarà inoltre disponibile il catalogo con i testi critici che accompagnano il percorso espositivo.