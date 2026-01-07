Asmini e la Castellanzese avanti insieme: “Un legame indissolubile”
Il presidente Affetti ha confermato che il dirigente resterà in neroverde anche per la prossima stagione
La Castellanzese guarda al futuro nel segno della continuità. Il club neroverde ha ufficializzato la conferma di Salvatore Asmini nel ruolo di Direttore Sportivo, una decisione che consolida un legame profondo, che va ben oltre la semplice collaborazione professionale, proiettando la società verso le sfide del prossimo campionato.
Un legame decennale
La figura di Asmini rappresenta da oltre dieci anni un punto di riferimento imprescindibile per il mondo neroverde. La sua permanenza a Castellanza garantisce stabilità tecnica in un momento cruciale dell’annata, confermando la volontà della proprietà di puntare su profili di comprovata esperienza e profonda conoscenza dell’ambiente.
Le parole del Presidente Affetti
A sancire l’accordo è stato direttamente il presidente Alberto Affetti, che ha voluto sottolineare non solo il valore tecnico del dirigente, ma anche lo spessore umano e il lungo trascorso che li unisce.
«È con grande soddisfazione e piacere che confermo la continuità del rapporto di collaborazione con il nostro Direttore Sportivo Salvatore Asmini per la prossima stagione sportiva. Salvatore, professionista competente, uomo onesto dal carattere molto particolare, a volte ruvido, ma leale. A lui mi lega non solo un rapporto professionale, ma anche un’amicizia che dura ormai da quarantasette anni».
Obiettivo finale di stagione
Nonostante lo sguardo sia già rivolto al futuro, la società resta focalizzata sul presente e sugli obiettivi minimi da raggiungere nel girone di ritorno. Il momento non è dei più semplici, soprattutto a causa di una serie di defezioni che hanno colpito la rosa, ma la linea della società è chiara: compattezza totale per chiudere al meglio.
«Oggi l’obiettivo è di chiudere nel miglior modo possibile il campionato, ottenendo buoni risultati nonostante la situazione infortuni non agevoli le prestazioni della squadra e ne condizioni il percorso; occorre quindi fare quadrato tutti assieme, dai giocatori allo staff tecnico, fino ai tifosi per fare in modo che la Castellanzese termini l’attuale stagione nella migliore posizione di classifica possibile», ha concluso il Presidente Affetti.
