Bardello con Malgesso e Bregano mantiene il titolo di “Comune Riciclone”
Il sindaco Giuseppe Iocca: «Merito dei cittadini, esempio concreto di senso civico e attenzione all’ambiente»
Anche per il 2025, Bardello con Malgesso e Bregano si conferma tra i Comuni più virtuosi della provincia di Varese in tema di raccolta differenziata. Legambiente Lombardia ha conferito al Comune il riconoscimento di Comune Riciclone, assegnato a quei territori che mantengono una produzione annua di frazione secca residua inferiore ai 75 kg per abitante.
Un risultato che sottolinea la qualità del lavoro svolto dall’amministrazione e, soprattutto, l’impegno quotidiano dei cittadini.
«Questo premio – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Iocca – è merito dei nostri concittadini, che ogni giorno dimostrano un grande senso civico nel differenziare correttamente i rifiuti domestici. È la dimostrazione che il rispetto per l’ambiente parte dai piccoli gesti, e che quando la comunità collabora, i risultati arrivano».
Il riconoscimento arriva insieme a quello assegnato ad altri 68 Comuni del Varesotto, a conferma di un territorio sempre più attento alla sostenibilità ambientale e alla corretta gestione dei rifiuti.
