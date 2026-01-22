“Bars”: a Ispra Blackworld firma una serata di musica con la scena hip-hop
Il collettivo del Lago Maggiore torna dal vivo al Circolo Anpi con il format Bars- Sul palco gli artisti legati allo studio tainese e i protagonisti del podcast Lake Monsters, che tornerà a Materia il 30 gennaio
Le rime tornano a farsi sentire dal vivo in una serata dedicata a chi vive la cultura hip hop senza filtri. Il collettivo Blackworld, che insieme a VareseNews cura il podcast Lake Monsters registrato a Materia, porta a Ispra il suo format Bars, che rende il palco in un punto di incontro per i giovani artisti rap del territorio.
L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio al Circolo Anpi di Ispra, in via Bonetti 1. Si comincia alle 21 con una lunga lista di rapper pronti ad alternarsi al microfono: Moking, Double Biz, Laclass, Skiro, Mantesam, Hell Loco, Mofos, 4thev e Affari Grossi, oltre a un ospite a sorpresa non ancora annunciato.
Ad accomunare gli artisti sul palco, oltre al legame con BlackWorld, la partecipazione al podcast disponibile su YouTube. Le prime puntate hanno visto come protagonisti gli artisti dello studio tainese e gli Affari Grossi, mentre nelle prossime settimane saranno online gli episodi dedicati a Double Biz (con Destino) e 4thev.
A tenere alto il volume in consolle ci penseranno Dj Rastony, Madd Paloma e yungpurple. La serata è a ingresso gratuito e rappresenta un passaggio importante per il collettivo del Lago Maggiore, che tornerà poi a parlare di musica nella prossima puntata di Lake Monsters in programma venerdì 30 gennaio a Materia.
PRENOTA IL TUO POSTO PER LA SERATA DI VENERDÌ 30 GENNAIO A MATERIA, INGRESSO GRATUITO
“Lake Monsters”: il podcast che racconta la scena hip hop del Varesotto
Lake Monsters, la scena hip hop raccontata dal vivo a Castronno con Nettuan e Yule
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.