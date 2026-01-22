“Bars”: a Ispra Blackworld firma una serata di musica con la scena hip-hop

Le rime tornano a farsi sentire dal vivo in una serata dedicata a chi vive la cultura hip hop senza filtri. Il collettivo Blackworld, che insieme a VareseNews cura il podcast Lake Monsters registrato a Materia, porta a Ispra il suo format Bars, che rende il palco in un punto di incontro per i giovani artisti rap del territorio.

L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio al Circolo Anpi di Ispra, in via Bonetti 1. Si comincia alle 21 con una lunga lista di rapper pronti ad alternarsi al microfono: Moking, Double Biz, Laclass, Skiro, Mantesam, Hell Loco, Mofos, 4thev e Affari Grossi, oltre a un ospite a sorpresa non ancora annunciato.

Ad accomunare gli artisti sul palco, oltre al legame con BlackWorld, la partecipazione al podcast disponibile su YouTube. Le prime puntate hanno visto come protagonisti gli artisti dello studio tainese e gli Affari Grossi, mentre nelle prossime settimane saranno online gli episodi dedicati a Double Biz (con Destino) e 4thev.

A tenere alto il volume in consolle ci penseranno Dj Rastony, Madd Paloma e yungpurple. La serata è a ingresso gratuito e rappresenta un passaggio importante per il collettivo del Lago Maggiore, che tornerà poi a parlare di musica nella prossima puntata di Lake Monsters in programma venerdì 30 gennaio a Materia.

PRENOTA IL TUO POSTO PER LA SERATA DI VENERDÌ 30 GENNAIO A MATERIA, INGRESSO GRATUITO