Besozzo si colora per il Carnevale: sfilata e street food l’8 febbraio

Besozzo si prepara a festeggiare il Carnevale con una giornata di eventi, colori e partecipazione. Sabato 8 febbraio, a partire da mezzogiorno, il centro del paese ospiterà il Carnevale Besozzese, iniziativa promossa dai commercianti locali con il patrocinio del Comune di Besozzo.

Una giornata di festa nel cuore del paese

Il programma prenderà il via alle 12 con l’apertura degli stand gastronomici e street food, pensati per accogliere famiglie e visitatori fin dalle prime ore della giornata. Un’occasione per vivere il centro cittadino tra sapori, musica e atmosfere di festa.

Ritrovo e sfilata di carri e maschere

Nel primo pomeriggio il Carnevale entrerà nel vivo. Alle 13.30 è previsto il ritrovo dei partecipanti, mentre alle 14 partirà la sfilata che vedrà protagonisti carri allegorici, scuole e gruppi mascherati, pronti a colorare le vie di Besozzo con creatività e allegria.

Il ruolo dei commercianti e del Comune

L’evento è organizzato dai Commercianti di Besozzo, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Besozzo, e rientra nelle iniziative pensate per animare il paese e valorizzare il tessuto commerciale locale, coinvolgendo grandi e piccoli in un appuntamento ormai atteso.