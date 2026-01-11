Bocce, pareggio inutile a Possaccio

Doveva essere un vertice di coda, considerata la classifica delle ultime due abbarbicate agli estremi inferiori della classifica: una vittoria sarebbe stata indispensabile per entrambe per cercare di sfuggire, seppur in parte e in modo momentaneo, dalle sabbie mobili dello spettro della retrocessione, anche se, occorre ancora farlo notare, siamo solo alla settima giornata del girone d’andata.

Ma, come affermava con convinzione un eminente cittadino di Boston, la città che occupa il primo piano nel panorama scientifico e culturale degli Stati Uniti per la presenza di oltre cinquanta fra college e Università, fra cui la celeberrima Università di Harvard, senza ignorare che molti nomi illustri della storia politico e culturale degli States provengono dalla loro borghesia, che: “Dare una pillola anticoncezionale a una donna di novant’anni è un esercizio inutile”, il pareggio fra Possaccio e Brescia è stato sicuramente l’ultimo dei risultati auspicabili.

Purtroppo, come ormai consuetudine, l’apertura con il tiro di precisione si rivelava un fallimento per i locali, che flebilmente in vantaggio con Andreani alla seconda distanza – 15-13 – soccombevano infine per 19-23 grazie a un Antonini che non aveva sicuramente dimenticato le sue notorie abilità di colpitore: 23-19 per lui e 1-0 per Brescia.

Nell’individuale Giuseppe D’Alterio, fresca medaglia d’argento al Pallino D’Oro di Budrione, non poteva farsi impressionare da Porrozzi: non era proprio così, nel primo set faticava parecchio, doveva sfoderare alcuni colpi del suo repertorio per ottenere un sospirato 8-4, comunque, nonostante la sostituzione di Brescia – Gaudenzi al posto di Porrozzi – portava a termine la pratica nella seconda tornata fino al travolgente 8-0.

La terna proseguiva nel suo perverso cammino. Si capiva durante lo svolgimento del gioco come mai le due squadre fossero appollaiate sul fondo della classifica: una sequela interminabile di errori, dove vigeva la ricerca fra chi sbagliava meno. Turuani dimostrava di aver perso la capacità di reperire l’annuario con il suo nome, accostando con percentuali mille miglia lontane dal suo standard, eccetto saltuari ripensamenti, dove non solo una rondine non fa primavera, ma neppure uno sparuto stormo riesce a causare difficoltà per l’avversario.

La morale era ovvia: alla sosta parità 2-2.

Alla ripresa parrebbe che i lacustri vogliano imporre la loro legge: Andreani/Signorini dominano Antonini – sinora perfetto – e Bertocchi, per cui le speranze di successo appaiono fondate, facendo affidamento su D’Alterio per l’altra coppia. La quale si vuole smentire, perde inopinatamente contro Palazzi/Porozzi, dall’altra parte Antonini risorge e riporta in vantaggio Brescia: il pareggio, acciuffato in extremis dal duo locale, rende solo un po’ meno amaro il risultato finale, che può anche andare abbastanza bene a Brescia, ma non sicuramente ai verbanesi che con un successo avrebbero acquisito la scontata boccata d’ossigeno verso una classifica più promettente.

Sabato 17 Possaccio/Mosciano, le considerazioni sono le medesime: il risultato? Chissà.

PILLOLE DI BOCCE

10 gennaio 2026 – Campionato Italiano Squadre Serie A – Settima giornata

Caccialanza (MI) – Flaminio (RM) 6-2

Montesanto (MC) – Sammartinese (RE) 4-4

Mosciano (TE) – Vigasio (VR) 1-7

Kennedy (NA) – Montegrillo (PG) 4-4

Possaccio (VCO) – Brescia (BS) 4-4

Direttore Gara – Zosi

Arbitri – Nacci, Parison

Classifica – Montegrillo (PG) 19 – Caccialanza (MI) 15 – Vigasio (VR) 13 – Sammartinese (RE) 11 – Kennedy (NA) , Montesanto (MC) 10 – Mosciano (TE) 7 – Flaminio (RM) 6 – Possaccio (VCO) 4 – Brescia (BS) 3.12 gennaio 2026 – Monvallese – Proseguono Campionati Provinciali – individuale categoria B, terna categoria C.

12 gennaio 2026 – Ternatese – Proseguono Campionati Provinciali – coppia categorie A,B,C – individuale categoria B,C femminile.