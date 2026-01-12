Cade da una pianta a Germignaga, interviene l’elisoccorso

Un uomo di 69 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di lunedì 12 gennaio a Germignaga dopo una caduta avvenuta in un terreno nella zona di via Cazzane.

L’allarme è scattato intorno alle 13.40. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava su una pianta per svolgere alcuni lavori quando è caduto, finendo a terra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con ambulanza e automedica, insieme ai carabinieri della Compagnia di Luino. È intervenuto anche l’elisoccorso che, al termine delle valutazioni sanitarie, ha preso in carico il ferito. Il 69enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

