Cade da una pianta a Germignaga, interviene l’elisoccorso
L’incidente nel primo pomeriggio in via Cazzane, ferito un 69enne
Un uomo di 69 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di lunedì 12 gennaio a Germignaga dopo una caduta avvenuta in un terreno nella zona di via Cazzane.
L’allarme è scattato intorno alle 13.40. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava su una pianta per svolgere alcuni lavori quando è caduto, finendo a terra.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con ambulanza e automedica, insieme ai carabinieri della Compagnia di Luino. È intervenuto anche l’elisoccorso che, al termine delle valutazioni sanitarie, ha preso in carico il ferito. Il 69enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
(Foto d’archivio)
