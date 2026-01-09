Caronno Varesino, la Lega e il caso Broggini: “L’indipendenza è durata il tempo di vincere le elezioni”

A Caronno Varesino il clima politico si scalda attorno alla figura della sindaca e alla sua recente decisione di aderire ufficialmente a Forza Italia. Un passaggio di casacca che non è passato inosservato e che ha scatenato la reazione immediata della sezione locale della Lega Lombarda, autrice di una nota molto critica che mette in discussione la coerenza del percorso amministrativo intrapreso dalla prima cittadina. Al centro della contestazione non c’è solo la scelta politica in sé, ma la narrazione con cui la sindaca Maria Rosa Broggini si era presentata agli elettori.

Secondo la Lega, l’indipendenza presentata durante la campagna elettorale, avrebbe avuto la stessa durata di un contratto d’affitto breve, il tempo necessario per vincere le elezioni prima di cambiare casa. Questo il testo del comunicato diffuso dalla Lega di Caronno Varesino:

A Caronno Varesino l’indipendenza politica sembra avere la stessa durata di un contratto

d’affitto breve: giusto il tempo di vincere le elezioni, poi si cambia casa.

La recente adesione della sindaca Broggini a Forza Italia non è solo una scelta legittima, ci

mancherebbe, ma rappresenta l’ennesimo episodio di una narrazione che, col senno di poi,

suona come una presa in giro nei confronti dei cittadini.

Durante la campagna elettorale, l’etichetta era chiara: indipendente. Una parola rassicurante,

quasi magica, buona per tutte le stagioni. Peccato che oggi appaia più come un cartello

provvisorio, di quelli messi davanti a un cantiere in attesa dell’insegna definitiva.

Il punto non è il passaggio a un partito politico, scelta che ogni amministratore può fare, ma il

percorso che lo precede. Una lista elettorale costruita come un condominio dalle fondamenta

fragili, dove convivevano sensibilità, storie e visioni politiche lontane anni luce dalla collocazione

odierna della sindaca.

Un’operazione che oggi somiglia più a un assemblaggio elettorale utile a vincere, piuttosto che a

un progetto coerente da portare avanti nel tempo.

E qui nasce il dubbio, più politico che personale: i cittadini hanno votato un’idea di

amministrazione o una formula temporanea, destinata a cambiare una volta passata la soglia

del municipio?

C’è poi un altro aspetto, più folkloristico ma non meno emblematico. In Italia abbiamo una

cultura semplice: una casa serve per dormirci. Ma pare che, nella politica della nostra sindaca, il

concetto venga reinterpretato. Si entra, si esce, si cambia indirizzo, si prova ogni stanza

disponibile. Non è pluralismo: è turismo politico residenziale.

Alla fine resta una sensazione difficile da ignorare: non tanto il tradimento di una promessa

formale, quanto quello di una narrazione.

Perché presentarsi come indipendenti e poi approdare senza imbarazzi a una precisa

area partitica non è evoluzione politica, è marketing elettorale.

E mentre la sindaca trova finalmente la “casa” giusta, ai cittadini resta una domanda fin troppo

semplice: l’affitto dell’indipendenza era solo per la campagna elettorale?