Castiglione Olona si prepara all’ultimo saluto ai coniugi Gassa-Gualmani

Si terranno venerdì 16 gennaio alle 15, nella chiesa parrocchiale Beata Vergine del Rosario di Castiglione Olona, i funerali di Luigi Gassa e Angela Maria Gualmani, i due coniugi trovati senza vita nella loro abitazione di via Mameli lo scorso 4 gennaio.

Le autorità hanno dato il via libera alla celebrazione delle esequie dopo l’esecuzione dell’autopsia, disposta per chiarire la dinamica e le cause del decesso. L’esame autoptico sarà ora utile a ricostruire nel dettaglio l’accaduto, ma al momento non sembrano emergere elementi riconducibili a cause violente.

Il rosario di suffragio sarà recitato mezz’ora prima della cerimonia funebre, alle 14.30, sempre nella parrocchia del paese. Dopo il funerale, le salme dei due coniugi saranno accompagnate per la tumulazione al cimitero di Castiglione Olona.