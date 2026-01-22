Varese News

Cecchetti, Lega: “In due anni, oltre 35mila assunzioni nelle forze di polizia, con sinistra solo tagli”

Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Difesa e componente dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati

Polizia di Stato Gallarate

In due anni, oltre 35mila assunzioni nelle Forze di polizia. Un risultato concreto, tangibile, che dimostra come per la Lega la sicurezza, e gli operatori chiamati a tutelare i cittadini, siano una priorità. Un cambio di passo netto rispetto al passato, quando con la sinistra si registravano solo tagli e zero programmazione utile a dare risposte alla domanda di sicurezza dei cittadini. Una stagione, fortunatamente, archiviata grazie al lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni”.

Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Difesa e componente dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, Fabrizio Cecchetti.

Pubblicato il 22 Gennaio 2026
