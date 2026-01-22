Cecchetti, Lega: “In due anni, oltre 35mila assunzioni nelle forze di polizia, con sinistra solo tagli”
Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Difesa e componente dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati
“In due anni, oltre 35mila assunzioni nelle Forze di polizia. Un risultato concreto, tangibile, che dimostra come per la Lega la sicurezza, e gli operatori chiamati a tutelare i cittadini, siano una priorità. Un cambio di passo netto rispetto al passato, quando con la sinistra si registravano solo tagli e zero programmazione utile a dare risposte alla domanda di sicurezza dei cittadini. Una stagione, fortunatamente, archiviata grazie al lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni”.
Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Difesa e componente dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, Fabrizio Cecchetti.
