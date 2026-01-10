Cercano lo scontro coi tifosi del Como: settanta ultras del Bologna finiscono in questura

Nel contesto dell’incontro di calcio che vede il Como 1907 e il Bologna incontrarsi sabato pomeriggio allo stadio Sinigaglia di Como, la Questura di Como, recependo le indicazioni emerse in sede riunioni tenute dal Prefetto della provincia di Como Corrado Conforto Galli, ha improntato un dedicato servizio di ordine pubblico con uomini e mezzi della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale, finalizzato a garantire lo svolgersi in sicurezza della manifestazione sportiva.

«Nelle fasi di arrivo dei tifosi ospiti» , spiegano dalla questura, «nonostante le chiare indicazioni e informazioni veicolate agli organi delle società sportive, un bus di tifosi bolognesi ha volontariamente eluso tali disposizioni uscendo dall’autostrada in una zona diversa, raggiungendo la città senza effettuare le previste attività di filtraggio, allo scopo di transitare davanti a un folto gruppo di tifosi comaschi».

Gli occupanti del bus hanno quindi obbligato l’autista del mezzo a fermare la marcia scendendo in strada e cercando un contatto con i sostenitori del Como. Il pronto intervento del dispositivo di sicurezza ha permesso di disinnescare immediatamente le intenzioni del gruppo ospite, assicurando l’incolumità dei presenti.

L’intero gruppo di bolognesi, circa una settantina di tifosi, è stato portato in Questura, sotto il controllo di diverse squadre del Reparto Mobile di Milano e del Baschi Verdi della G di F di Como. Sono in corso le operazioni di identificazione e deferimento all’autorità giudiziaria. Nel contempo sono state avviate le procedure amministrative per l’emissione nei confronti di tutti del DASPO da parte del Questore di Como Marco Calì