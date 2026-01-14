Ciclista investito a Veniano: portato all’ospedale in codice giallo

Un ciclista di 55 anni è stato investito questa mattina, mercoledì 14 gennaio, a Veniano, in provincia di Como . L’incidente è avvenuto intorno alle 6,20 in via Pirelli, alla periferia del paese.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto è intervenuta un’ambulanza della SOS Appiano Gentile, insieme ai Carabinieri di Cantù. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice giallo – che indica condizioni di media gravità – all’ospedale Sant’Anna di Como.

Non sono ancora stati resi noti i dettagli sulla dinamica dell’investimento. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi sul posto per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. (immagine di repertorio)