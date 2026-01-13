Cinquanta nuove adesioni per il Controllo del Vicinato a Gallarate. E nuovi gruppi a Ronchi e Cascinetta
L'assessore Dall'Igna: "La risposta dei cittadini rappresenta una chiara espressione di responsabilità e di attenzione verso la città"
Si consolida il Controllo del Vicinato promosso dall’amministrazione comunale di Gallarate, rilanciato dal’assessore Germano Dall’Igna: nelle ultime settimane ha registrato 50 nuove adesioni da parte dei cittadini. Un dato che testimonia una crescente sensibilità verso i temi della sicurezza urbana e una partecipazione sempre più consapevole alla vita della comunità.
Sono attualmente in fase di definizione quattro nuovi gruppi nei quartieri di Ronchi e Cascinetta, a conferma di un interesse diffuso e trasversale sul territorio comunale. Contestualmente, si rileva un incremento delle adesioni anche nei gruppi già attivi nel quartiere di Crenna, che rafforzano ulteriormente la rete di collaborazione e di presidio civico.
Il Controllo del Vicinato «si conferma uno strumento efficace di prevenzione e di prossimità, fondato sulla collaborazione tra cittadini Polizia Locale e tutte le altre Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza percepita e reale, contrastare i fenomeni di microcriminalità e rafforzare la coesione sociale».
Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Sicurezza, Germano Dall’Igna: «L’aumento delle adesioni e la nascita di nuovi gruppi confermano che questo modello di collaborazione funziona e rafforza il legame con il territorio. L’elemento centrale è la coesione tra cittadini e Polizia Locale, affinché la comunità sia unita nel contrasto alla microcriminalità e a ogni forma di prevaricazione, in particolare nei confronti dei più deboli. La risposta dei cittadini rappresenta una chiara espressione di responsabilità e di attenzione verso la città. Per questo l’amministrazione continuerà a sostenere e promuovere con convinzione il progetto anche nei prossimi mesi».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.