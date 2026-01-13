Varese News

Cinquanta nuove adesioni per il Controllo del Vicinato a Gallarate. E nuovi gruppi a Ronchi e Cascinetta

L'assessore Dall'Igna: "La risposta dei cittadini rappresenta una chiara espressione di responsabilità e di attenzione verso la città"

Controllo di vicinato Gallarate

Si consolida il Controllo del Vicinato promosso dall’amministrazione comunale di Gallarate, rilanciato dal’assessore Germano Dall’Igna: nelle ultime settimane ha registrato 50 nuove adesioni da parte dei cittadini. Un dato che testimonia una crescente sensibilità verso i temi della sicurezza urbana e una partecipazione sempre più consapevole alla vita della comunità.

Sono attualmente in fase di definizione quattro nuovi gruppi nei quartieri di Ronchi e Cascinetta, a conferma di un interesse diffuso e trasversale sul territorio comunale. Contestualmente, si rileva un incremento delle adesioni anche nei gruppi già attivi nel quartiere di Crenna, che rafforzano ulteriormente la rete di collaborazione e di presidio civico.

Il Controllo del Vicinato «si conferma uno strumento efficace di prevenzione e di prossimità, fondato sulla collaborazione tra cittadini Polizia Locale e tutte le altre Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza percepita e reale, contrastare i fenomeni di microcriminalità e rafforzare la coesione sociale».

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Sicurezza, Germano Dall’Igna: «L’aumento delle adesioni e la nascita di nuovi gruppi confermano che questo modello di collaborazione funziona e rafforza il legame con il territorio. L’elemento centrale è la coesione tra cittadini e Polizia Locale, affinché la comunità sia unita nel contrasto alla microcriminalità e a ogni forma di prevaricazione, in particolare nei confronti dei più deboli. La risposta dei cittadini rappresenta una chiara espressione di responsabilità e di attenzione verso la città. Per questo l’amministrazione continuerà a sostenere e promuovere con convinzione il progetto anche nei prossimi mesi».

Pubblicato il 13 Gennaio 2026
