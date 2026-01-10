Comerio Ercole, 82 anni dopo la retata e la deportazione

Sabato 10 gennaio, l’82° anniversario della deportazione della commissione interna della Comerio Ercole: una ferita che ha segnato la storia cittadina e che viene ricordata anche al Tempio civico.

Il 10 gennaio 1944 alcuni lavoratori della ditta Comerio – Vittorio Arconti, Arturo Cucchetti, Ambrogio Gallazzi, Alvise Mazzon, Giacomo Biancini, Guglielmo Toia e Melchiorre Comerio – vennero arrestati perché ritenuti responsabili di aver fomentato uno sciopero. Solo Melchiorre Comerio, fratello del titolare, fu rilasciato; gli altri furono deportati a Mauthausen. Arconti, Gallazzi e Cucchetti non tornarono a casa; Mazzon morì alcuni mesi dopo per gli stenti subiti nel campo.

Come ricostruito nelle cronache e nelle memorie dell’epoca, l’irruzione dei reparti tedeschi in fabbrica rientrava nella strategia repressiva contro le agitazioni operaie in Alto Milanese, nel solco delle proteste legate a guerra, fame e condizioni di lavoro, con richieste che andavano dagli aumenti salariali alla sostituzione dei quadri del sindacato fascista.

La commemorazione ufficiale, promossa dall’Associazione Noi della Comerio Ercole 1885 con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e la partecipazione di alcune scuole cittadine, si terrà sabato 24 gennaio a partire dalle 15.00, con il consueto omaggio alla lapide al parco comunale Comerio, dove all’ingresso si trovano anche le pietre d’inciampo dedicate alle vittime.