Comuni Ricicloni 2026: tutti i 22 Comuni Coinger premiati a Bergamo

Si è svolta a Bergamo la 32a edizione di Comuni Ricicloni – Lombardia, sull’andamento della raccolta differenziata e le nuove delibere di ARERA, le modifiche normative intervenute recentemente in tema di abbandono di rifiuti.

Le indicazioni di ARERA e il ruolo delle aggregazioni comunali

Di particolare interesse l’intervento sulle finalità dell’Autorità di regolazione ARERA che, con l’adozione del Metodo Tariffario per il periodo 2026-2029, punta all’aggregazione volontaria degli ambiti e l’introduzione di una tariffa corrispettiva di bacino per ottimizzare il servizio rifiuti ed armonizzare le tariffe applicate all’utenza. COINGER ha di fatto anticipato, ancora una volta, le intenzioni del Legislatore, introducendo già nel 2025 un PEF unico di bacino ed una tariffa unitaria per un bacino esteso di 22 Comuni, che volontariamente hanno optato per abbattere i confini territoriali ed unificare i corrispettivi da richiedere all’utenza.

Meno rifiuti prodotti e percentuali di differenziata elevate

I dati presentati da ARPA e Regione Lombardia evidenziano come la produzione complessiva di rifiuti pro capite di COINGER sia inferiore alle medie nazionale, regionale e provinciale, confermando la priorità nella gestione e nel contenimento della produzione di rifiuti, rispetto alle altre fasi di trattamento successivo alla raccolta.

Le percentuali più elevate si registrano a Venegono Inferiore (82,2%), Vedano Olona (82,1%), Solbiate Arno e Morazzone (82%), mentre tutti gli altri comuni – tra cui Albizzate, Azzate, Besnate, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia e Sumirago – si attestano poco sopra l’81%.

La tendenza nella produzione di rifiuti di COINGER, a partire dall’introduzione del sistema di misurazione di tutte le frazioni esposte con la modalità porta a porta fino all’applicazione della Tariffa puntuale di Bacino risulta essere di 414,2 kg/anno per abitante, notevolmente inferiore al dato regionale di 484,3 kg/anno per abitante e conferma che il modello gestorio scelto dai Comuni Soci è efficiente ed efficace per il raggiungimento degli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti.

I riconoscimenti e la presenza all’evento

Conclusa la fase tecnica dell’evento, si è proceduto alla consegna dei riconoscimenti per i soggetti che nel 2024 hanno avuto una Raccolta Differenziata superiore al 75% ed una produzione di RUR – rifiuto urbano residuo (per COINGER il bidone con il coperchio viola), compresa tra i 73 e i 74 Kg/anno per abitante. Tutti i Comuni Soci di COINGER sono risultati meritevoli di essere qualificati come ricicloni ed hanno ottenuto l’attestato di merito per i target raggiunti.

Le dichiarazioni

In rappresentanza dei Comuni soci all’edizione organizzata dall’Associazione del Cigno Verde era presente Elisa Montagna del Comune di Cazzago Brabbia e Mirko Zorzo Sindaco del comune di Albizzate, mentre per COINGER, sempre presente nei primi posti nella classifica nazionale delle realtà aggregate, erano presenti l’amministratore unico Giorgio Ginelli ed il direttore generale Paride Magnoni.

L’Amministratore Unico di Coinger, Giorgio Ginelli, dichiara “LEGAMBIENTE certifica Coinger quale una delle prime 30 forme di aggregazione comunali a livello nazionale, per risultati in termini di raccolta differenziata, produzione di rifiuti e risultati ambientali. L’introduzione del sistema di raccolta orientato alla Tarip di bacino e della Tarip nel 2025, ha consentito a tutti i 22 comuni soci di essere premiati come Ricicloni. Per questi risultati sono a ringraziare gli Amministratori comunali che hanno creduto nel progetto ed i cittadini utenze domestiche e non domestiche per l’impegno “

L’assessore al bilancio di Cazzago Brabbia, Elisa Montagna dichiara:” la partecipazione alla manifestazione comuni Ricicloni, è stata un’esperienza di grande soddisfazione perché ho visto riconosciuti gli obiettivi che ci siamo posti con l’introduzione del progetto Tarip. Infatti, sia il rispetto ambientale che l’efficacia del servizio sono i risultati che ci propone Arera e che stiamo raggiungendo con la competenza di Coinger e l’impegno dei cittadini. Sono orgogliosa che anche un piccolo Comune come Cazzago Brabbia sia premiato per il secondo anno consecutivo per gli importanti risultati raggiunti”

Il Sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo dichiara: “Ringrazio i cittadini utenti che hanno permesso di raggiungere obiettivi prestigiosi attraverso pratiche virtuose ed un comportamento disciplinato. Il gioco di squadra con la società Coinger ed il ruolo del comune di Albizzate al suo interno, sono stati declinati con sano pragmatismo Lombardo ed hanno permesso di ottenere risultati di assoluto valore in tema di raccolta differenziata e produzione.”