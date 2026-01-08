Cortei, dj set e prevenzione: il Nebiopoli svela il programma dell’edizione 2026

Il Carnevale Nebiopoli di Chiasso scalda i motori per la sua 66ª edizione, promettendo un mix di tradizione, satira e grande musica. Dal 28 gennaio al 1 febbraio 2026, la cittadina di confine si trasformerà nel cuore pulsante del divertimento ticinese, con un programma che spazia dai grandi concerti serali ai tradizionali cortei mascherati. Al centro dell’ironia di quest’anno ci sarà il tema dei «dazi», un richiamo scherzoso alla decisione del Municipio di addebitare alla manifestazione una parte dei costi dei servizi tecnici.

Un cartellone musicale di alto livello

Il Villaggio Nebiopoli, confermato nella sua fortunata veste logistica attorno a Piazza della Chiesa, ospiterà artisti di richiamo internazionale. Il giovedì sera aprirà le danze il format «Zarro Night» con il dj Rudeejay, mentre il venerdì sarà la volta di un’inedita accoppiata tutta al femminile con Jessie Diamond e Hilary Voice. Il gran finale musicale del sabato sera è affidato a Il Pagante, il gruppo milanese pronto a portare sul palco la sua carica di energia e ironia.

I grandi cortei e il voto popolare

I momenti clou della manifestazione restano i cortei su Corso San Gottardo. Si parte venerdì pomeriggio con la sfilata dei bambini, che vedrà la partecipazione record di circa 1.500 alunni, seguita in serata dal suggestivo corteo notturno delle Guggen. Sabato 31 gennaio sarà invece il turno del 64.esimo corteo mascherato a circuito chiuso, con 36 numeri tra carri, gruppi e bande. Dopo il successo dello scorso anno, viene riproposto il voto popolare online tramite sito internet o QR code per eleggere i propri beniamini.

Sicurezza e prevenzione al primo posto

L’organizzazione ha posto un’attenzione particolare alla sicurezza, implementando un rigoroso «concetto di sicurezza» che tocca ogni aspetto dell’evento, dalla gestione delle folle alla prevenzione incendi. Collaborazioni attive con Radix per la prevenzione degli abusi e incontri educativi con le scuole sottolineano l’impegno sociale della kermesse. Per favorire una festa responsabile, gli organizzatori invitano il pubblico a utilizzare i trasporti pubblici, il cui utilizzo è incluso nel prezzo dei biglietti d’ingresso nelle fasce orarie indicate.

Costi della manifestazione e prevendite

I biglietti sono acquistabili a partire da oggi. Di seguito i prezzi validi per la prevendita online (alle casse sarà applicato un costo maggiore per le serate):

Tipologia Biglietto Costo (Prevendita)

Giovedì sera CHF 10.-

Venerdì sera CHF 15.-

Sabato sera CHF 30.-

Biglietto sabato (corteo + serata) CHF 35.-

Ingresso adulto corteo CHF 12.-

Ingresso ragazzi corteo CHF 5.-

Patacca accesso corteo CHF 10.-

Tessera tre serate CHF 40.-

Tutti i biglietti indicati sono in vendita a partire da oggi su www.nebiopoli.ch oppure su www.ticketcorner.ch.