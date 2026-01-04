Varese News

Cos’è la vita?

Giovedì 15 gennaio alle 21 a Materia il neurochirurgo Nino Marra accompagna il pubblico in un percorso tra scienza e pensiero

Materia Varesenews

Che cosa intendiamo quando parliamo di vita? È la domanda che dà il titolo all’incontro in programma giovedì 15 gennaio alle ore 21 a Materia, con Nino Marra, neurochirurgo emerito e studioso da sempre animato da una forte curiosità intellettuale.

La serata propone un percorso di riflessione che attraversa la scienza e il pensiero, mettendo in dialogo conoscenze mediche, interrogativi filosofici e osservazione dell’esperienza umana. Marra guiderà il pubblico in un viaggio nel cuore di uno dei misteri più complessi, provando a fornire strumenti per interrogarsi su ciò che rende la vita tale.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno. 

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 04 Gennaio 2026
