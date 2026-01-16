Costruire un Teatrino delle ombre, genitore e figlio insieme

Il laboratorio è proposto da Nadia Milani allo spazio Grotta di Masnago a Varese domenica 18 gennaio alle ore 15 ed è riservato alla coppia geniore- figlio o figlia

Il Teatrino delle ombre è un gioco antico e magico da riscoprire in un pomeriggio dedicato a un laboratorio creativo per la coppia genitore e figlio o figlia. Un’idea semplice che crea un’occasione unica di gioco e soprattutto di relazione, da condividere insieme, genitori e figli.

La proposta è di Nadia Milani che condurrà il laboratorio Teatrino delle ombre allo spazio La Grotta – in via Vergani 1 a Mansnago, Varese – nel pomeriggio di domenica 18 gennaio dalle ore 15 alle 18.

Il laboratorio sarà un’occasione per giocare con le figure, creare con le mani e sperimentare insieme la magia della luce, consividendo un tempo dedicato alla scoperta e alla meraviglia in cui crescere insieme, genitori e figli.

Prenotazioni al numero 339 6178572 (Liliana Maffei).