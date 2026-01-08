Crugnola piange la scomparsa improvvisa di Matteo

Una tragedia improvvisa ha colpito Crugnola e lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti. Matteo, giovane di 26 anni, è venuto a mancare improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo conoscevano.

Matteo lavorava nel settore della ristorazione e aveva frequentato a lungo l’oratorio locale, dove aveva stretto legami profondi con tanti coetanei. La notizia della sua scomparsa ha profondamente sconvolto il paese e tutti gli amici che hanno condiviso con lui momenti di crescita e amicizia.

A dare il triste annuncio sono la mamma Roberta, il papà Mauro, il fratello Simone, la sorella Giulia, la fidanzata Margherita, le nonne, gli zii, i cugini e tutti i parenti.

I funerali di Matteo si terranno sabato 10 gennaio alle ore 14:30 nella Chiesa Parrocchiale di Crugnola. La cerimonia sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 14:00.

Chi desidera rendere un ultimo omaggio al giovane potrà farlo presso la casa funeraria “Campo dei Fiori” di Azzate, in via Piave 6, dove Matteo riposa. Le visite saranno possibili a partire dalle ore 15:30 di giovedì 8 gennaio.

La famiglia, in questo momento di immenso dolore, ha chiesto di non portare fiori ma di effettuare eventuali donazioni al seguente IBAN: IT08C0538750450000004659480, intestato a Calzavara Mauro.

L’intero ricavato sarà devoluto al reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.