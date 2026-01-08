Crugnola piange la scomparsa improvvisa di Matteo
Aveva 26 anni. I funerali si terranno sabato 10 gennaio nella Chiesa Parrocchiale. La famiglia chiede donazioni per il reparto di Cardiochirurgia pediatrica di Bergamo
Una tragedia improvvisa ha colpito Crugnola e lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti. Matteo, giovane di 26 anni, è venuto a mancare improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo conoscevano.
Matteo lavorava nel settore della ristorazione e aveva frequentato a lungo l’oratorio locale, dove aveva stretto legami profondi con tanti coetanei. La notizia della sua scomparsa ha profondamente sconvolto il paese e tutti gli amici che hanno condiviso con lui momenti di crescita e amicizia.
A dare il triste annuncio sono la mamma Roberta, il papà Mauro, il fratello Simone, la sorella Giulia, la fidanzata Margherita, le nonne, gli zii, i cugini e tutti i parenti.
I funerali di Matteo si terranno sabato 10 gennaio alle ore 14:30 nella Chiesa Parrocchiale di Crugnola. La cerimonia sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 14:00.
Chi desidera rendere un ultimo omaggio al giovane potrà farlo presso la casa funeraria “Campo dei Fiori” di Azzate, in via Piave 6, dove Matteo riposa. Le visite saranno possibili a partire dalle ore 15:30 di giovedì 8 gennaio.
La famiglia, in questo momento di immenso dolore, ha chiesto di non portare fiori ma di effettuare eventuali donazioni al seguente IBAN: IT08C0538750450000004659480, intestato a Calzavara Mauro.
L’intero ricavato sarà devoluto al reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.