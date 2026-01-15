Cyberbullismo e sicurezza in rete, 5 scuole della provincia di Varese protagoniste all’Hackathon 2025

Si è concluso a Palazzo Lombardia, con la cerimonia di premiazione, Hackathon 2025, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per sensibilizzare gli studenti sui temi del cyberbullismo e della sicurezza online. Un’occasione per stimolare il lavoro di squadra e la creatività degli studenti attraverso progetti concreti, presentati da dodici istituti scolastici di sei province lombarde.

Riconoscimenti per cinque scuole del Varesotto

Tra i protagonisti dell’edizione 2025 ci sono ben cinque scuole della provincia di Varese: l’Istituto “Luigi Einaudi” di Varese, il Liceo “Daniele Crespi” di Busto Arsizio, l’Istituto “Pietro Verri” di Busto Arsizio, l’Istituto “Giovanni Falcone” di Gallarate, il Liceo Scientifico “Curie” e Istituto “Don Lorenzo Milani” di Tradate.

In particolare, il Liceo Crespi di Busto Arsizio ha coordinato il progetto “Mirror Minds Hack”, un percorso a più livelli che ha unito formazione, creatività e progettazione, coinvolgendo anche gli altri istituti partecipanti.

Il progetto vincitore assoluto nella categoria “Hackathon” è stato “Walk of Words”, ideato da otto studenti provenienti da diversi istituti lombardi, tra cui Crespi e Verri di Busto Arsizio e Falcone di Gallarate. A ciascuno di loro è stato assegnato un buono da 150 euro per l’acquisto di libri o prodotti multimediali.

Un impegno condiviso per educare alla rete

Nel corso della giornata sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, gli assessori regionali Romano La Russa, Francesca Caruso ed Elena Lucchini, che hanno sottolineato l’importanza di educare i giovani all’uso consapevole della rete, promuovendo progetti concreti in grado di intercettare il disagio e prevenire comportamenti a rischio.