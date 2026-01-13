Da Milano a Cortina, quanto costa un weekend olimpico? L’indagine di Altroconsumo

Sognate un fine settimana tra le montagne innevate per assistere alle Olimpiadi invernali 2026? Preparatevi a fare i conti con prezzi da capogiro, soprattutto se le mete sono Cortina d’Ampezzo o la Valtellina, dove tra alloggio, trasporti e biglietti si possono superare i 2.000 euro per due persone. Lo segnala un’indagine di Altroconsumo, che ha analizzato i costi di un weekend olimpico a febbraio 2026 mettendoli a confronto con quelli di un normale fine settimana di gennaio.

Cortina la più cara, Milano la più accessibile

Secondo i dati raccolti da Altrroconsumo, tra novembre e dicembre 2025, un fine settimana per due persone durante i Giochi può costare in media oltre 2.000 euro a Cortina e quasi 1.700 in Valtellina. Più avvicinabile la Val di Fiemme, dove si spendono circa 500 euro. Milano, invece, si conferma la località più economica tra le sedi olimpiche, con un costo medio poco sopra i 300 euro.Ma in tutte le località analizzate, il rincaro rispetto a un weekend di gennaio è evidente: +261% a Cortina, +437% in Valtellina, +100% a Milano e in Val di Fiemme.

Alloggi: il capitolo più pesante

L’aumento dei costi è trainato soprattutto dagli alloggi, sostiene Altroconsumo. Hotel e airbnb sono le voci più onerose per chi vuole assistere alle Olimpiadi dal vivo. A Cortina, gli airbnb raggiungono anche i 3.000 euro a weekend, superando in molti casi il prezzo degli hotel a tre stelle. In Valtellina accade il contrario: gli hotel risultano più costosi, oltre i 2.000 euro, mentre gli airbnb si fermano a poco più della metà.

A Milano, la forbice tra alberghi e affitti brevi è meno marcata, con questi ultimi generalmente più convenienti. In Val di Fiemme, invece, chi opta per un airbnb finisce per pagare quasi una volta e mezza in più rispetto a un hotel.

Prezzi in leggero calo rispetto ad agosto

C’è però un piccolo segnale positivo: rispetto alla rilevazione effettuata da Altroconsumo lo scorso agosto, i prezzi di hotel e airbnb sono leggermente calati. La causa? Probabilmente il timore per costi troppo elevati, che avrebbe scoraggiato le prenotazioni, spingendo strutture ricettive e proprietari a rivedere al ribasso le loro offerte.

Gli esperti consigliano, per chi ha già prenotato, di verificare nuovamente i prezzi: se la prenotazione è cancellabile senza penali, potrebbe essere conveniente rifare la ricerca e risparmiare.

Biglietti: dal curling low cost al pattinaggio di figura di lusso

Il prezzo dei biglietti rappresenta un’altra voce di spesa significativa e anch’essa molto variabile. I biglietti più economici riguardano le partite di hockey su ghiaccio a Milano, dove è possibile accedere con meno di 100 euro per due persone. Restano sotto questa soglia anche discipline come biathlon, curling, sci di fondo.

Più alti invece i biglietti per sport come lo sci acrobatico o lo short track, che superano per due persone i 300 euro, fino ad arrivare al pattinaggio di figura, dove il prezzo può toccare i 560 euro.

La scelta della disciplina e della località ha un impatto diretto sul budget complessivo. Un weekend a Milano per assistere all’hockey su ghiaccio può costare complessivamente poco meno di 700 euro per due persone, alloggio incluso.

Qui sotto la tabella riassuntiva elaborata da Altroconsumo: