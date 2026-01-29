Dalle stazioni al cielo: il vertiporto di Varese che sfida i giganti del mondo

Una stazione per “taxi-droni”, collegamenti ultra-rapidi con Malpensa e un nuovo modo di fare turismo sorvolando le eccellenze del territorio.

Il futuro della mobilità urbana ha trovato casa a Varese, protagonista del quinto talk di Lombardia Design promosso da ADI Lombardia e dedicato alle infrastrutture smart.

L’intervista: il vertiporto come opportunità paesaggistica

A margine del convegno, l’architetto Giancarlo Zema, autore del progetto realizzato per FS Sistemi Urbani (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), ha spiegato la visione dietro questa infrastruttura d’avanguardia.

«Il vertiporto è una grande opportunità per Varese grazie al suo incredibile landscape. Rispetto a realtà come Dubai, l’Italia ha un valore intrinseco unico per la densità di patrimonio UNESCO – ha spiegato Zema –. Non dobbiamo immaginare un traffico aereo caotico, ma pochi voli di estremo prestigio, silenziosi e non inquinanti, per rilanciare il turismo alla scoperta del territorio attraverso corridoi aerei prestabiliti che non disturbino la fauna locale».

Sulle tempistiche, l’architetto ha indicato un orizzonte di circa cinque anni per vedere i primi voli in Europa, sottolineando però l’importanza di avviare subito l’iter autorizzativo con ENAC, ENAV ed EASA.

Rigenerazione urbana e mobilità “MaaS”

Il progetto non si limita al volo, ma si configura come un vero Mobility Hub situato in un’area strategica: lo spazio attualmente adibito a parcheggio accanto alle stazioni. Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana che integrerà mobilità su strada, mobilità dolce e, infine, quella aerea.

Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha confermato l’importanza dell’opera: «Nel nuovo PGT abbiamo già previsto il vertiporto a completamento di un sistema di trasporti proiettato nel futuro. Potremmo avere il primo vertiporto in Italia proprio qui a Varese».

L’infrastruttura a emissioni zero permetterà di potenziare i collegamenti con il Canton Ticino e l’area metropolitana milanese, fungendo da stazione intermedia per il trasporto di persone e merci. Oltre alla spinta turistica, il sindaco ha ricordato i benefici sociali: l’utilizzo dei droni sarà fondamentale per ottimizzare i servizi essenziali, come il trasporto rapido di farmaci, progetto pilota già avviato in collaborazione con Regione Lombardia, SEA e ASST Sette Laghi.