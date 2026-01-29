Diana Cleo ospite a “Fuori Frequenza” su Radio Materia
Volto noto delle trasmissioni sportive e della club house del Milan sarà la protagonista della puntata di oggi di Fuori Frequenza con Hobbeat, Gian e Giuse alle 21 su www.radiomateria.it
Questa sera, giovedì, Fuori Frequenza, il programma in onda su Radio Materia, ospiterà Diana Cleo, protagonista di un percorso professionale che unisce crescita personale, comunicazione e sport.
Vive a Varese, ma mantiene un forte legame con la Sardegna, terra a cui è profondamente legata. Nel corso degli anni ha maturato esperienze in ambito amministrativo, pubblicitario e commerciale, arrivando a ricoprire anche il ruolo di responsabile media buying. Il suo percorso l’ha poi portata nel mondo sportivo, dove oggi lavora come social media manager e receptionist presso un centro sportivo del territorio.
Ha collaborato con realtà legate al mondo dello sport, dei media e del fitness, tra cui Sportitalia e TopCalcio24, oltre a diversi sponsor del settore. Tra le sue esperienze figura anche una partecipazione televisiva al GialappaShow, come figurante per Banijay.
Sognatrice concreta, con una forte attenzione all’immagine e alla cura di sé, Diana Cleo rappresenta una figura dinamica e trasversale, capace di muoversi tra mondi diversi mantenendo una visione chiara delle proprie ambizioni. Durante la puntata si parlerà di lavoro, ambizione, comunicazione, immagine e della voglia di mettersi continuamente in gioco, anche attraverso le piccole scelte quotidiane.
L’appuntamento è per giovedì alle ore 21:00 su Radio Materia, all’interno del programma Fuori Frequenza.
