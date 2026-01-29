Varese News

Diana Cleo ospite a “Fuori Frequenza” su Radio Materia

Volto noto delle trasmissioni sportive e della club house del Milan sarà la protagonista della puntata di oggi di Fuori Frequenza con Hobbeat, Gian e Giuse alle 21 su www.radiomateria.it

diana cleo

Questa sera, giovedì, Fuori Frequenza, il programma in onda su Radio Materia, ospiterà Diana Cleo, protagonista di un percorso professionale che unisce crescita personale, comunicazione e sport.

Vive a Varese, ma mantiene un forte legame con la Sardegna, terra a cui è profondamente legata. Nel corso degli anni ha maturato esperienze in ambito amministrativo, pubblicitario e commerciale, arrivando a ricoprire anche il ruolo di responsabile media buying. Il suo percorso l’ha poi portata nel mondo sportivo, dove oggi lavora come social media manager e receptionist presso un centro sportivo del territorio.

Ha collaborato con realtà legate al mondo dello sport, dei media e del fitness, tra cui Sportitalia e TopCalcio24, oltre a diversi sponsor del settore. Tra le sue esperienze figura anche una partecipazione televisiva al GialappaShow, come figurante per Banijay.

Sognatrice concreta, con una forte attenzione all’immagine e alla cura di sé, Diana Cleo rappresenta una figura dinamica e trasversale, capace di muoversi tra mondi diversi mantenendo una visione chiara delle proprie ambizioni. Durante la puntata si parlerà di lavoro, ambizione, comunicazione, immagine e della voglia di mettersi continuamente in gioco, anche attraverso le piccole scelte quotidiane.

L’appuntamento è per giovedì alle ore 21:00 su Radio Materia, all’interno del programma Fuori Frequenza.

Pubblicato il 29 Gennaio 2026
