Disfatta Pro Patria, la Giana Erminio sbanca lo “Speroni” per 4-0

La Pro Patria subisce l’ennesima sconfitta stagionale nella gara dello “Speroni” contro la Giana Erminio, che si impone con un clamoroso 4-0. I primi minuti di gara sono molto combattuti, con la squadra di Bolzoni che crea il primo pericolo con un colpo di testa di Mastroianni, alzato in angolo da Mazza. Al 22′ gli ospiti vanno avanti nel punteggio grazie ad un gran gol di Renda, il quale salta Udoh e buca Rovida sul primo palo. I padroni di casa provano a reagire, ma mancano ancora una volta di concretezza e precisione in avanti. Nella ripresa la squadra di mister Espinal inizia forte, mettendo pressione alla Pro Patria, per poi abbassarsi e cercare di sfruttare i contropiedi. Mister Bolzoni prova a rendere la squadra più offensiva passando al 4-2-3-1, senza però ottenere gli effetti sperati: alla mezz’ora arriva infatti il 2-0 di Colombara, che infrange i sogni di rimonta dei biancoblù. Nel finale la squadra di Gorgonzola rincara la dose, segnando altri due gol e fissando il risultato sul 4-0. Per la Pro Patria si tratta della settima sconfitta consecutiva, la quinta dell’era Bolzoni che rimane fermo a 0. I tigrotti restano al penultimo posto con 12 punti, mentre la Giana Erminio sale a quota 29 insieme al Lumezzane in piena zona playoff.

Fischio d’inizio

La Pro Patria inizia ancora con il 3-4-1-2 con i nuovi arrivati Desogus e Pogliano subito titolari. In avanti torna Udoh dal primo minuto al fianco di Mastroianni. Sulle fasce confermato Orfei a sinistra, mentre a destra c’è Mora, con Giudici che inizia dalla panchina. La Giana Erminio risponde col 3-5-2 con Mazza tra i pali, Previtali, Duca e Luca Ferri in difesa, in mezzo ci sono Renda, Pinto e Marotta, sulle fasce c’è l’ex Varesina Vincenzo Vitale e Ruffini. in avanti Gabbiani e Samele.

Primo tempo

Al 13′ la Pro Patria crea il primo pericolo con un colpo di testa di Mastroianni che costringe Mazza alla parata. Al 22′ passa in vantaggio la Giana Erminio con Renda che salta Udoh e buca Rovida. Al 37′ Mastroianni si gira in area ma viene fermato da una chiusura decisiva di un difensore avversario. Al primo dei 2 minuti di recupero Vitale si presenta in area e calcia alto. Il primo tempo finisce con il parziale di 1-0 per la Giana Erminio.

Secondo tempo

Al 16′ Samele colpisce un palo clamoroso al termine di un’azione di contropiede. Successivamente il numero 29 ex Alcione calcia dal limite, mandando il pallone alto di poco. Al 28′ Mastroianni impegna Mazza con un tiro da fuori. Al 30′ arriva il 2-0 della Giana con Renda che salta Giudici e mette in mezzo per Colombara che insacca. Al 41′ la squadra di Espinal va sul 3-0, grazie ad una deviazione decisiva di Orfei, su un calcio di punizione di Luca Ferri. Quest’ultimo al secondo minuto di recupero segna su punizione il gol del definitivo 4-0.

PRO PATRIA-GIANA ERMINIO 0-4 (0-1)

Reti: 22′ Renda (GIA), 29′ st Colombara (GIA), 40′ st Ferri (GIA), 47′ st Ferri (GIA)

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida; Pogliano (33′ st Dimarco), Masi, Travaglini; Mora (25′ st Giudici), Ferri, Schirò (33′ st Schiavone), Orfei (41′ st Citterio); Desogus; Udoh (25′ st Ganz), Mastroianni. A disposizione: Zamarian, Reggiori, Aliata, Auci, Galantucci, Ricordi, Motolese. Allenatore: Bolzoni. Giana Erminio (3-5-2): Mazza; Previtali, Ferri, Duca (31′ st Nucifero); Vitale (1′ st Colombara), Pinto, Marotta, Renda (36′ st Rizzo), Ruffini; Gabbiani (1′ st Galeandro), Samele (41′ st Lischetti). A disposizione: Zenti, Azzolari, Berretta, Nelli, Occhipinti. Allenatore: Espinal.

Ammoniti: Udoh (PPA), Masi (PPA), Vitale (GIA), Colombara (GIA)