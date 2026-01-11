Due pedoni investiti a Luino, interviene l’elisoccorso
Le condizioni dei due feriti, di uno in particolare, sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Milano
Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Luino, dove due persone – una di 63 anni e una di 67 – sono state investite in alla rotatoria di viale Dante, di fronte a Palazzo Verbania. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30.
Le condizioni dei due feriti, di uno in particolare, sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Milano. Sul posto sono arrivati anche due ambulanze base con il supporto dell’auto medica.
A gestire i rilievi dell’incidente sono stati i Carabinieri della compagnia di Luino e la Polizia locale che stanno ricostruendo la dinamica dell’investimento. L’episodio è avvenuto in una delle zone centrali della città, a pochi passi dal lungolago, in un orario di traffico sostenuto.
Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica né sulel condizioni delle due persone investite.
(seguono aggiornamenti)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.