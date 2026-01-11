Due pedoni investiti a Luino, interviene l’elisoccorso

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Luino, dove due persone – una di 63 anni e una di 67 – sono state investite in alla rotatoria di viale Dante, di fronte a Palazzo Verbania. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30.

Le condizioni dei due feriti, di uno in particolare, sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Milano. Sul posto sono arrivati anche due ambulanze base con il supporto dell’auto medica.

A gestire i rilievi dell’incidente sono stati i Carabinieri della compagnia di Luino e la Polizia locale che stanno ricostruendo la dinamica dell’investimento. L’episodio è avvenuto in una delle zone centrali della città, a pochi passi dal lungolago, in un orario di traffico sostenuto.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica né sulel condizioni delle due persone investite.

(seguono aggiornamenti)