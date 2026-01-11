Varese News

Varese Laghi

Due pedoni investiti a Luino, interviene l’elisoccorso

Le condizioni dei due feriti, di uno in particolare,  sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Milano

Generico 05 Jan 2026

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Luino, dove due persone – una di 63 anni e una di 67 – sono state investite in alla rotatoria di viale Dante, di fronte a Palazzo Verbania. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30.

Le condizioni dei due feriti, di uno in particolare,  sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Milano. Sul posto sono arrivati anche due ambulanze base con il supporto dell’auto medica.

A gestire i rilievi dell’incidente sono stati i Carabinieri della compagnia di Luino e la Polizia locale che stanno ricostruendo la dinamica dell’investimento. L’episodio è avvenuto in una delle zone centrali della città, a pochi passi dal lungolago, in un orario di traffico sostenuto.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica né sulel condizioni delle due persone investite.

(seguono aggiornamenti)

Generico 05 Jan 2026

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.