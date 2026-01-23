Elezioni Somma Lombardo, Azione presentare il suo candidato sindaco Dario Pulli
Durante la serata di venerdì 30 gennaio sarà presentata la squadra guidata dal segretario cittadino Andrea Vaccariello
Venerdì 30 gennaio dalle 19:00 alla Biblioteca comunale di Somma Lombardo, Azione Provincia di Varese organizza l’evento Noi in Azione, un momento pubblico di confronto per raccontare l’impegno del partito sul territorio e la visione politica che porta avanti a livello locale e nazionale.
«L’iniziativa – spiegano i rappresentanti di Azione – nasce dalla volontà di ribadire il ruolo di Azione come forza politica alternativa agli schieramenti tradizionali di destra e sinistra, impegnata nella costruzione di un centro liberale, riformista e pragmatico, capace di affrontare i problemi reali delle comunità con serietà, competenza e responsabilità».
Nel corso della serata sarà presentata la candidatura a sindaco di Somma Lombardo di Dario Pulli, insieme alla squadra sommese di Azione guidata dal segretario cittadino Andrea Vaccariello, che nei prossimi mesi lavorerà a un progetto politico credibile, concreto e profondamente radicato nel territorio.
Come affermano gli organizzatori, Noi in Azione vuole essere anche un’occasione di incontro aperta alla cittadinanza con musica, rinfresco e giochi a premi. «Azione – commentano i rappresentanti – rivendica con forza una politica che non si limiti a slogan o appartenenze ideologiche, ma che costruisca soluzioni. Un progetto che parte dai territori, come Somma Lombardo, per contribuire alla costruzione di un’alternativa liberale e riformista per il Paese intero».
