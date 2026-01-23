Elezioni Somma Lombardo, Azione presentare il suo candidato sindaco Dario Pulli

Venerdì 30 gennaio dalle 19:00 alla Biblioteca comunale di Somma Lombardo, Azione Provincia di Varese organizza l’evento Noi in Azione, un momento pubblico di confronto per raccontare l’impegno del partito sul territorio e la visione politica che porta avanti a livello locale e nazionale.

«L’iniziativa – spiegano i rappresentanti di Azione – nasce dalla volontà di ribadire il ruolo di Azione come forza politica alternativa agli schieramenti tradizionali di destra e sinistra, impegnata nella costruzione di un centro liberale, riformista e pragmatico, capace di affrontare i problemi reali delle comunità con serietà, competenza e responsabilità».

Nel corso della serata sarà presentata la candidatura a sindaco di Somma Lombardo di Dario Pulli, insieme alla squadra sommese di Azione guidata dal segretario cittadino Andrea Vaccariello, che nei prossimi mesi lavorerà a un progetto politico credibile, concreto e profondamente radicato nel territorio.

Come affermano gli organizzatori, Noi in Azione vuole essere anche un’occasione di incontro aperta alla cittadinanza con musica, rinfresco e giochi a premi. «Azione – commentano i rappresentanti – rivendica con forza una politica che non si limiti a slogan o appartenenze ideologiche, ma che costruisca soluzioni. Un progetto che parte dai territori, come Somma Lombardo, per contribuire alla costruzione di un’alternativa liberale e riformista per il Paese intero».