Emanuele Bossi di Gallarate primo italiano premiato con l’Aviation Week Network “20 Twenties Award”

Un importante riconoscimento internazionale arriva per un giovane talento originario di Gallarate: Emanuele Bossi è stato selezionato come vincitore del “20 Twenties Award” dall’Aviation Week Network, prestigioso programma che ogni anno individua i venti studenti e professionisti under 30 più promettenti a livello globale nei settori dell’aviazione, dell’aerospazio e della difesa. Con questa nomina, Bossi diventa il primo italiano nella storia a ricevere tale onorificenza.

EIN Presswire

Il premio fa parte del programma 20 Twenties, promosso da Aviation Week Network in collaborazione con Accenture, che dal 2013 premia giovani eccezionali provenienti da università di tutto il mondo impegnati in discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). I vincitori della classe 2026 sono stati selezionati da un gruppo di sessanta candidati rappresentanti venti scuole in tredici Paesi e saranno insigniti ufficialmente il 19 marzo 2026 durante il 68º Annual Laureate Awards & Dinner a Washington.

Bossi ha conseguito il diploma al Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate di Gallarate, per poi trasferirsi negli Stati Uniti nel 2022 grazie a una borsa di studio sportiva e accademica. Attualmente prosegue i suoi studi alla Embry-Riddle Aeronautical University, una delle principali università al mondo nei settori dell’aeronautica e dell’aerospazio.

Nonostante il percorso internazionale, il legame con il territorio rimane forte: lo scorso novembre Bossi ha infatti tenuto una presentazione su autonomia e tecnologia all’Università della Terza Età di Somma Lombardo, condividendo le proprie esperienze di ricerca e innovazione con la comunità locale.

Il riconoscimento ottenuto da Bossi sottolinea l’importanza delle competenze acquisite nel campo aerospaziale e la capacità di giovani professionisti italiani di competere a livello globale in settori ad alta specializzazione.