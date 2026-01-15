Emergenza arresto cardiaco: a Besozzo un incontro per imparare a salvare una vita

Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 15.00, la Sala in via Zangrilli 14 a Besozzo (presso il Centro diverse età) ospiterà un incontro fondamentale per la salute e la sicurezza di tutti: “Emergenza arresto cardiaco”, promosso dal Punto Salute Besozzo nell’ambito del ciclo di appuntamenti informativi mensili.

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, sarà condotta da GianPaolo Poretti, volontario e istruttore di rianimazione e defibrillazione, che guiderà i presenti alla scoperta delle principali manovre salvavita. Un’occasione preziosa per apprendere, in modo chiaro e pratico, come affrontare un’emergenza cardiaca in attesa dei soccorsi.

Riconoscere e affrontare l’emergenza

Durante l’incontro verranno illustrate le tecniche fondamentali della rianimazione cardiopolmonare (RCP), tra cui le compressioni toraciche e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE). Si tratta di azioni che possono fare la differenza tra la vita e la morte nei primi minuti dopo un arresto cardiaco.

«La morte cardiaca improvvisa è una delle maggiori cause di mortalità fra giovani e adulti – spiega Poretti –. Se non si è in grado di intervenire in pochi minuti con un massaggio cardiaco e una scarica elettrica, può sopraggiungere la morte. L’unico modo per poter intervenire in tempo è quello di essere formati nella rianimazione cardiopolmonare e nell’uso dei defibrillatori presenti sul territorio».

Una comunità più consapevole e cardio-protetta

L’obiettivo dell’appuntamento è diffondere una cultura del primo soccorso accessibile a tutti i cittadini. Come sottolinea l’assessora al benessere Francesca Pianese «Il primo passo verso un paese cardio-protetto è proprio quello, con pomeriggi informativi come questi, di diffondere nella popolazione la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza. L’amministrazione ringrazia il sig. Poretti, che con passione si è affiancato in questo importante obiettivo».

L’incontro si propone come un momento formativo aperto a tutti, utile non solo per chi opera nel volontariato o nella sanità, ma per ogni cittadino che voglia sentirsi più preparato ad affrontare situazioni critiche.