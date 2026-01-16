Enpa di Saronno, arrivano lavatrice e asciugatrice: gatti e volontarie ringraziano
L’appello lanciato a dicembre ha raggiunto il suo obiettivo: ora la struttura può garantire pulizia e sicurezza quotidiana per gli animali accolti
La lavatrice e l’asciugatrice di cui il gattile Enpa di Saronno aveva urgente bisogno sono finalmente arrivate. Grazie alla generosità dei cittadini che hanno risposto all’appello lanciato a fine dicembre, l’associazione può ora contare su due nuovi elettrodomestici indispensabili per garantire l’igiene quotidiana di cucce, coperte e teli usati per accudire i gatti ospiti della struttura.
Una risposta concreta all’appello
A fine 2025 Enpa Saronno aveva lanciato una richiesta di aiuto: servivano una lavatrice e un’asciugatrice nuove, strumenti essenziali per mantenere pulito e sicuro l’ambiente del gattile, dove transitano ogni anno centinaia di mici. I macchinari in uso erano ormai troppo vecchi e costosi da riparare.
L’appello ha colpito nel segno. In pochi giorni la rete solidale attorno all’associazione si è attivata: sono arrivate donazioni, condivisioni, messaggi di sostegno e tanto affetto.
“Non è stato solo un acquisto, ma un atto di cura”
«Questa raccolta fondi non è stata solo una lavatrice e un’asciugatrice – scrive l’associazione – È stata cura, tempo donato e attenzione per ogni micio che passa dal nostro gattile».
L’acquisto dei due nuovi elettrodomestici non rappresenta solo un miglioramento materiale, ma anche simbolico: ora sarà possibile garantire un ambiente più pulito, sicuro e confortevole, soprattutto per gli animali più fragili, quelli anziani o con problemi di salute.
Un grazie alla comunità
«Oggi ne approfittiamo per dire grazie a tutte le persone che ci sostengono e credono in noi – dicono le volontarie Enpa Saronno – Grazie a chi ha donato, condiviso e incoraggiato. Grazie a chi crede che anche i piccoli gesti possano davvero cambiare una vita».
Il messaggio è anche un invito a restare vicini all’associazione: seguendo le sue attività, condividendo i post, partecipando alle iniziative future.
Appello dell’Enpa di Saronno: servono una lavatrice e un’asciugatrice per garantire l’igiene di cucce e coperte
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.