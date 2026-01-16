Enpa di Saronno, arrivano lavatrice e asciugatrice: gatti e volontarie ringraziano

La lavatrice e l’asciugatrice di cui il gattile Enpa di Saronno aveva urgente bisogno sono finalmente arrivate. Grazie alla generosità dei cittadini che hanno risposto all’appello lanciato a fine dicembre, l’associazione può ora contare su due nuovi elettrodomestici indispensabili per garantire l’igiene quotidiana di cucce, coperte e teli usati per accudire i gatti ospiti della struttura.

Una risposta concreta all’appello

A fine 2025 Enpa Saronno aveva lanciato una richiesta di aiuto: servivano una lavatrice e un’asciugatrice nuove, strumenti essenziali per mantenere pulito e sicuro l’ambiente del gattile, dove transitano ogni anno centinaia di mici. I macchinari in uso erano ormai troppo vecchi e costosi da riparare.

L’appello ha colpito nel segno. In pochi giorni la rete solidale attorno all’associazione si è attivata: sono arrivate donazioni, condivisioni, messaggi di sostegno e tanto affetto.

“Non è stato solo un acquisto, ma un atto di cura”

«Questa raccolta fondi non è stata solo una lavatrice e un’asciugatrice – scrive l’associazione – È stata cura, tempo donato e attenzione per ogni micio che passa dal nostro gattile».

L’acquisto dei due nuovi elettrodomestici non rappresenta solo un miglioramento materiale, ma anche simbolico: ora sarà possibile garantire un ambiente più pulito, sicuro e confortevole, soprattutto per gli animali più fragili, quelli anziani o con problemi di salute.

Un grazie alla comunità

«Oggi ne approfittiamo per dire grazie a tutte le persone che ci sostengono e credono in noi – dicono le volontarie Enpa Saronno – Grazie a chi ha donato, condiviso e incoraggiato. Grazie a chi crede che anche i piccoli gesti possano davvero cambiare una vita».

Il messaggio è anche un invito a restare vicini all’associazione: seguendo le sue attività, condividendo i post, partecipando alle iniziative future.