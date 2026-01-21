Federico Morosi, lo startupper che fa “cambiare pelle” agli oggetti

Federico Morosi (foto sopra) ha 34 anni ed è originario di Samarate in provincia di Varese. Un territorio che conta 1.293 imprese attive, con una popolazione di circa 16mila abitanti, un rapporto che equivale a un’impresa ogni 12 residenti. «Deve essere l’aria che si respira da quelle parti» sottolinea sorridendo lo startupper.

La sua storia è l’esempio perfetto di come la ricerca possa trasformarsi in impresa. Ricercatore al Politecnico di Milano, Morosi è l’amministratore delegato di Why Only White (Perché solo bianco?), startup nata come spin-off accademico e oggi pronta ad affacciarsi sul mercato con una tecnologia capace di rivoluzionare la prototipazione di prodotto, soprattutto nel settore moda.

EFFETTO SORPRESA

Why Only White prende forma a partire da un progetto di ricerca europeo finanziato fino al 2019. Dopo lo stop imposto dalla pandemia e alcune difficoltà interne, nel 2023 Morosi e il suo team decidono di fare il passo decisivo e fondare la startup che oggi può contare su 6 soci e un dipendente.

Come accade per molte aziende, il nome scelto per la sua startup non è casuale. L’acronimo “WOW” (Why Only White) richiama l’effetto sorpresa di una tecnologia che parte da oggetti completamente bianchi per trasformarne l’aspetto estetico tramite sistemi di proiezione.

Trasformare l’aspetto di una borsa con un clic diventa reale

RISPARMIO DI COSTI E MENO SPRECHI

La soluzione sviluppata dal team di Morosi combina realtà aumentata e fisicità. Su un unico prototipo reale, che può essere una borsa, una scarpa, un oggetto d’arredo o di packaging, vengono proiettate finiture, materiali e texture diverse, simulando pelli, tessuti o parti metalliche con grande realismo. Il vantaggio è evidente: l’oggetto resta tangibile, può essere toccato e osservato nelle sue reali proporzioni, superando i limiti della visualizzazione su schermo. Nel mondo della moda questo approccio risponde a un problema concreto. Le aziende arrivano a produrre anche oltre mille prototipi per una sola linea, molti dei quali destinati a essere scartati nelle fasi preliminari. Uno spreco enorme.

La tecnologia di Why Only White consente di ridurre drasticamente gli sprechi e conseguentemente i costi e i tempi, lasciando spazio alla sperimentazione creativa. Non a caso, il riscontro più forte per la sua stratup arriva proprio da questo settore, che, secondo Morosi, è tuttora in una fase di forte ritardo sul piano della digitalizzazione.

IL PREMIO CAMBIAMENTI DI CNA

Accanto a lui lavorano altri tre docenti del Politecnico e una realtà toscana legata al mondo della moda. Dopo anni dedicati allo sviluppo, oggi la soluzione è pronta e la startup sta avviando collaborazioni commerciali, con l’obiettivo di lanciare la tecnologia su larga scala.

Il percorso di Morosi si è intrecciato anche con il Premio Cambiamenti il format di Cna , dedicato alle startup innovative, giunto quest’anno alla nona edizione. Dalla finale provinciale a Malpensafiere, fino alla vittoria della selezione regionale lombarda e alla partecipazione alla finale nazionale di Roma, l’esperienza per Morosi si è rivelata decisiva soprattutto per la visibilità e il networking. «Più del contributo economico – racconta lo startupper – conta il riconoscimento. Essere arrivati tra i migliori su oltre mille candidature cambia il modo in cui la startup viene percepita».

RIMANERE SUL TERRITORIO

Morosi ha scelto di restare sul territorio, rinunciando a spostarsi su Milano, convinto che anche l’area Varese-Como abbia un ecosistema vivo e ricco di potenzialità. Quanto al futuro, non insegue a tutti i costi una exit miliardaria, come naturalmente avviene alle Startup della Silicon Valley. Il suo obiettivo è vedere la tecnologia crescere e affermarsi. Se un domani dovesse essere acquisita da un grande gruppo industriale, sarebbe per lui l’evoluzione più naturale di un’innovazione nata in laboratorio e arrivata, passo dopo passo, al mondo reale.