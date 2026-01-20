Premio Cambiamenti, la sfida dell’innovazione parte da Varese: Cna chiama a raccolta le startup

L’innovazione non è un concetto astratto, ma il motore reale che trasforma le imprese. Parte da una visione concreta e radicata nel territorio, la nuova edizione del Premio Cambiamenti, presentata nella sede di Cna Lombardia Nord-Ovest a Varese. Un appuntamento ormai consolidato che, alla sua nona edizione, si rinnova e si rafforza, assumendo per la prima volta una dimensione territoriale coordinata dopo la fusione di giugno che ha dato vita a Cna Lombardia Nord-Ovest.

(nella foto da sinistra: Francesco Romano, Roberta Tajé e Federico Morosi)

A illustrare il senso e gli obiettivi dell’iniziativa è stata Roberta Tajè, direttore di Cna, che ha sottolineato l’orgoglio per un progetto portato avanti da quasi dieci anni: «Premio Cambiamenti è diventato per noi un appuntamento fisso. In queste edizioni abbiamo accompagnato più di cento startup del nostro territorio, offrendo loro visibilità, opportunità e occasioni di confronto».

Un’edizione particolarmente significativa, perché coinvolge per la prima volta in modo unitario le province di Varese, Como, Lecco e Monza Brianza, un’area definita «molto fertile per le startup innovative, che sono il target naturale del premio».

OLTRE MILLE CANDIDATURE

Il Premio Cambiamenti 2026 è rivolto alle imprese nate dopo il 1° gennaio 2021. Le candidature sono aperte fino al 31 gennaio 2026 sul sito ufficiale www.premiocambiamenti.it. Finora sono già 18 le startup iscritte dal territorio di riferimento, ma i numeri sono destinati a crescere, in linea con un trend nazionale che vede ogni anno oltre mille candidature. Il momento clou per le imprese del Nord-Ovest sarà la finale territoriale del 20 febbraio 2026, in programma al polo tecnologico ComoNext di Lomazzo, incubatore simbolo dell’innovazione lombarda. Da qui passeranno le realtà che accederanno alla finale regionale di Milano e, successivamente, alla finale nazionale di Roma, prevista il 22 e 23 aprile.

I NUMERI SONO SEMPRE IN CRESCITA

A entrare nel dettaglio del valore strategico del premio è stato Francesco Romano, responsabile Marketing e Comunicazione di Cna: «I numeri non calano mai, anzi crescono di edizione in edizione. Solo dalla provincia di Varese sono passate oltre cento startup nelle finali territoriali. Arrivare alla finale nazionale significa essere una vera eccellenza».

Romano ha ricordato anche i temi chiave dell’edizione 2026, dedicata alle “Nuove rotte”, e i premi in palio: fino a 20mila euro per la migliore startup italiana, voucher di consulenza, due anni di adesione al sistema Cna, la nomination al “Premio dei Premi” e l’accesso a Cambiamenti Off, il format itinerante di networking con grandi aziende. il Premio Cambiamenti non è dunque solo una competizione, ma una piattaforma di crescita, relazione e cultura imprenditoriale. Un contesto in cui l’innovazione può essere valorizzata e riconosciuta.

«Il nostro obiettivo – commenta il vice presidente di Cna Lombardia Nord Ovest, Luca Mambretti – è scovare le eccellenze tecnologiche del nostro territorio e portarle alla ribalta regionale e nazionale. Vogliamo dimostrare che l’innovazione non è un concetto astratto ma il motore reale che trasforma le nostre imprese. Il Premio Cambiamenti offre visibilità, opportunità ma soprattutto una rete di contatti e supporto fondamentali per chi ha iniziato da poco a fare impresa».

LA TESTIMONIANZA

Testimonianza concreta del percorso possibile è stata quella di Federico Morosi, ricercatore del Politecnico di Milano e Ceo della startup Wow – Why Only White, arrivata in finale nazionale nell’edizione 2024. Spin-off accademico, la startup utilizza la realtà aumentata basata su proiezione per modificare l’aspetto estetico di prodotti bianchi, rivoluzionando la prototipazione soprattutto nel settore moda, ma anche nell’arredamento e nel packaging. «Cambiamenti è stato fondamentale come momento di scambio e conoscenza – ha spiegato Morosi -. Ho trovato opportunità di partnership e una visibilità che ha dato valore e credibilità alla nostra idea».