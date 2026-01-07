Ferito a colpi di pistola a Somma, indagine per tentato omicidio. Si cerca il responsabile
Lo sparo in un appartamento Aler nel quartiere Mezzana. L'ipotesi è che il ferimento sia legato a una questione di spaccio di droga, la stessa vittima è reticente
I carabinieri della Compagnia di Gallarate stanno indagando per tentato omicidio, dopo il ferimento – lunedì sera – di un 27enne ucraino in viale XXV Aprile a Somma Lombardo, alle case popolari Aler di Mezzana, oltre la ferrovia.
Al giovane uomo è andata molto bene: il colpo alla testa l’ha ferito di striscio, è stato dichiarato subito fuori pericolo, portato in ospedale a Gallarate e dimesso poi con prognosi di 25 giorni.
L’uomo non si trovava in casa sua, ma in un’abitazione di terzi: le indagini ruotano intorno all’ambiente dello spaccio di stupefacenti e sono partite dall’acquisizione di immagini delle telecamere di sorveglianza in zona. La stessa vittima si è dimostrata reticente, nel ricostruire esattamente il contesto da cui è nato lo sparo (era anche “alticcio”, il che non aiuta). Se la pista seguita è questa, l’identità dell’aggressore non è certa (potrebbe essere nordafricano) e proseguono gli approfondimenti dei carabinieri guidati dal maggiore Pierpaolo Convertino.
Come detto l’ipotesi di reato è tentato omicidio: se infatti le lesioni sono state – per fortuna – relativamente poco gravi, il colpo alla testa sarebbe riconducibile all’intenzione di uccidere. Per quali ragioni esattamente resta un mistero.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.