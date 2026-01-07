Varese News

Ferito a colpi di pistola a Somma, indagine per tentato omicidio. Si cerca il responsabile

Lo sparo in un appartamento Aler nel quartiere Mezzana. L'ipotesi è che il ferimento sia legato a una questione di spaccio di droga, la stessa vittima è reticente

I carabinieri della Compagnia di Gallarate stanno indagando per tentato omicidio, dopo il ferimento – lunedì sera – di un 27enne ucraino in viale XXV Aprile a Somma Lombardo, alle case popolari Aler di Mezzana, oltre la ferrovia.

Al giovane uomo è andata molto bene: il colpo alla testa l’ha ferito di striscio, è stato dichiarato subito fuori pericolo, portato in ospedale a Gallarate e dimesso poi con prognosi di 25 giorni.

L’uomo non si trovava in casa sua, ma in un’abitazione di terzi: le indagini ruotano intorno all’ambiente dello spaccio di stupefacenti e sono partite dall’acquisizione di immagini delle telecamere di sorveglianza in zona. La stessa vittima si è dimostrata reticente, nel ricostruire esattamente il contesto da cui è nato lo sparo (era anche “alticcio”, il che non aiuta). Se la pista seguita è questa, l’identità dell’aggressore non è certa (potrebbe essere nordafricano) e proseguono gli approfondimenti dei carabinieri guidati dal maggiore Pierpaolo Convertino.

Come detto l’ipotesi di reato è tentato omicidio: se infatti le lesioni sono state – per fortuna – relativamente poco gravi, il colpo alla testa sarebbe riconducibile all’intenzione di uccidere. Per quali ragioni esattamente resta un mistero.

 

Pubblicato il 07 Gennaio 2026
