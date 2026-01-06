Festa della Famiglia 2026, incontro a Gavirate con Padre Roberto Pasolini

La Commissione di Pastorale Familiare del Decanato di Besozzo propone una serata di riflessione e preparazione alla Festa della Famiglia 2026, rivolta a famiglie, coppie e comunità cristiane del territorio.

L’appuntamento è per venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 21, nella Chiesa di San Michele di Voltorre a Gavirate, dove interverrà Padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, con una catechesi aperta a tutti.

Al centro dell’incontro il tema diocesano «La famiglia è scuola di sinodalità per tutti», sviluppato attraverso il titolo scelto per la serata, «Dal cuore della famiglia, il respiro della Chiesa». Un percorso che invita a riscoprire come l’amore di Dio si renda visibile nella vita quotidiana, nei piccoli gesti e nelle relazioni che nascono e crescono all’interno della famiglia.

L’iniziativa si inserisce nel cammino verso la Festa della Famiglia, che verrà celebrata l’ultima domenica di gennaio 2026, e vuole offrire uno spazio di ascolto e condivisione per tutte le realtà ecclesiali del Decanato di Besozzo e delle comunità vicine.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione di approfondimento e dialogo sul ruolo della famiglia come luogo di comunione, partecipazione e vita ecclesiale.