Festa della Famiglia 2026, incontro a Gavirate con Padre Roberto Pasolini
Venerdì 9 gennaio nella Chiesa di San Michele di Voltorre a Gavirate momento di ascolto e riflessione aperto a famiglie, coppie e comunità cristiane del territorio per prepararsi insieme alla Festa della Famiglia
La Commissione di Pastorale Familiare del Decanato di Besozzo propone una serata di riflessione e preparazione alla Festa della Famiglia 2026, rivolta a famiglie, coppie e comunità cristiane del territorio.
L’appuntamento è per venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 21, nella Chiesa di San Michele di Voltorre a Gavirate, dove interverrà Padre Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia, con una catechesi aperta a tutti.
Al centro dell’incontro il tema diocesano «La famiglia è scuola di sinodalità per tutti», sviluppato attraverso il titolo scelto per la serata, «Dal cuore della famiglia, il respiro della Chiesa». Un percorso che invita a riscoprire come l’amore di Dio si renda visibile nella vita quotidiana, nei piccoli gesti e nelle relazioni che nascono e crescono all’interno della famiglia.
L’iniziativa si inserisce nel cammino verso la Festa della Famiglia, che verrà celebrata l’ultima domenica di gennaio 2026, e vuole offrire uno spazio di ascolto e condivisione per tutte le realtà ecclesiali del Decanato di Besozzo e delle comunità vicine.
L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione di approfondimento e dialogo sul ruolo della famiglia come luogo di comunione, partecipazione e vita ecclesiale.
