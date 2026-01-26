Varese News

Gli Alpini ricordano Nicolajewka: fiaccole e preghiere per l’83° anniversario

Le penne nere della provincia di Varese si sono ritrovate per il tradizionale pellegrinaggio in ricordo di uno degli episodi più drammatici e simbolici della ritirata di Russia. Presente anche il ministro Giancarlo Giorgetti

Al Sacro Monte la commemorazione della battaglia di Nikolajewka

Fiaccole accese e bandiere al vento. Al Sacro Monte di Varese lunedì 26 gennaio si è tenuta la tradizionale cerimonia per ricordare l’83º anniversario della battaglia di Nicolajewka.

Gli alpini, arrivati da tutta la provincia di Varese, hanno percorso in pellegrinaggio le cappelle sulla via sacra, illuminando il cammino fino al santuario di Santa Maria del Monte, dove la commemorazione si è conclusa con la messa solenne.

Era il 26 gennaio 1943 quando nel gelo dell’inverno russo gli alpini riuscirono a rompere l’accerchiamento delle truppe sovietiche dopo giorni di marce nella neve e i combattimenti continui. La battaglia di Nikolajewka divenne il simbolo della ritirata italiana dal fronte orientale e segnò l’epilogo della guerra di invasione contro l’Unione Sovietica voluta dal fascismo.

Alla commemorazione di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, ha preso parte anche il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti che ha ribadito il suo legame con la sezione Alpini.

Il pellegrinaggio è partito alle 18 dalla prima cappella e si è concluso nel Santuario con l’eucaristia in memoria dei caduti dispersi sul fronte russo.

La messa è stata preseduta da monsignor Franco Agnesi, vicario generale della diocesi di Milano, insieme a don Franco Gallivanone, vicario episcopale per la zona di Varese, a monsignor Eros Monti, arciprete di Santa Maria del Monte e ai cappellani alpini. Ad accompagnare la celebrazione il coro Ana della sezione di Varese.

