I cammelli di Bizzozero
Una foto pubblicata sul gruppo Facebook Bizzozero & Bizzozeresi trasforma l’annosa questione dei parcheggi selvaggi in una scena surreale: in piazza Sant’Evasio spuntano tre cammelli, ironico simbolo delle cattive abitudini di quartiere
A Bizzozero, evidentemente, le regole della zona pedonale valgono per tutti. Anche per i Re Magi. O quasi.
A segnalarlo con ironia è Mario Bianchi, che sul gruppo Facebook Bizzozero & Bizzozeresi ha pubblicato una foto destinata a strappare più di un sorriso: tre cammelli parcheggiati davanti alle panchine di piazza Sant’Evasio, proprio come fanno – da anni – le auto dei soliti indisciplinati. In attesa del presepe vivente, le “cavalcature” orientali finiscono così simbolicamente nel mirino della Polizia locale, tra hashtag polemici e una buona dose di autoironia di quartiere.
“Da loro non me lo sarei proprio aspettato… Così come i molti maleducati che quotidianamente o saltuariamente hanno l’abitudine di parcheggiare le loro auto all’interno della zona pedonale di piazza S. Evasio davanti alle panchine così da rendere disagevole o addirittura impossibile il loro utilizzo, anche i tre Re Magi, a quanto pare, una volta giunti a Bizzozero nell’attesa di prendere parte al presepe vivente di oggi pomeriggio, hanno lasciato in sosta le proprie cavalcature in quella disgraziata posizione. Saranno anche loro segnalati alla Polizia Locale unitamente alla richiesta di maggiori controlli. #labruttabizzozero [Foto di Mario Bianchi e Gemini del 6 gennaio 2026]”
