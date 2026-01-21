I corsi di marzo a Materia: teatro, stile, lingue e scrittura sono i nuovi sette laboratori in arrivo

Varese Corsi in collaborazione con Materia ha in programma per il mese di marzo tante novità con originali corsi dedicati alla scrittura, allo stile del proprio guardaroba e tanto altro ancora.

Pensati per tutte le età e per chi vuole cimentarsi in nuove passioni, i laboratori spaziano dall’espressione artistica alla cura di sé, dalla preparazione fisica alle lingue straniere, fino alla scrittura e allo stile personale.

Un’offerta che valorizza l’apprendimento come esperienza, capace di intrecciare conoscenza, relazione e consapevolezza in un clima informale.

Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni.

Teatro per adulti. Un corso di dieci lezioni per imparare le basi della recitazione, potenziare le abilità comunicative e migliorare le proprie relazioni interpersonali. Durante il percorso si potranno anche scoprire nuovi modi per osservare il mondo sviluppare più creatività. Da lunedì 2 marzo dalle 20:15 alle 22:15 – per iscriversi cliccare qui

Come prepararsi a un cammino: consigli e pratica. Questo corso è pensato per chi desidera affrontare un cammino, un trekking o un pellegrinaggio con la giusta preparazione fisica e mentale. Un percorso di cinque lezioni essenziale per tutti coloro che vogliono trasformare il desiderio di mettersi in viaggio in una solida realtà, minimizzando gli imprevisti. Da lunedì 2 marzo dalle 19:00 alle 20:30 – per iscriversi cliccare qui

Armocromia base. Un corso di tre lezioni introduce i principi fondamentali dell’armocromia, guidando i partecipanti alla scoperta delle proprie caratteristiche cromatiche al fine di valorizzare al meglio il proprio aspetto. Da sabato 7 marzo dalle 10:00 alle 12:00 – per iscriversi cliccare qui

Inglese per principianti A0/A1. Dodici lezioni dedicate a chi non ha alcuna conoscenza pregressa della lingua e desidera consolidare le fondamenta essenziali per comunicare in situazioni semplici e quotidiane. Da martedì 10 marzo dalle 19:00 alle 20:00 – per iscriversi cliccare qui

Francese per principianti assoluti A0. Ideale per chi parte da zero o possiede una conoscenza molto limitata del francese e desidera acquisire le basi per comunicare in situazioni semplici. Da giovedì 12 marzo dalle 19:00 alle 20:00 – per iscriversi cliccare qui

Stile e guardaroba. La vera chiave per un guardaroba funzionale non è solo il decluttering o l’ordine, ma l’espressione autentica di ciò che si vuole comunicare: trovare il proprio stile e, soprattutto, riuscire a tradurlo nella vita di tutti i giorni è un percorso che può risultare lungo e frustrante da affrontare in autonomia. Da giovedì 12 marzo dalle 19:00 alle 21:00 – per iscriversi cliccare qui

Scrittura sinestetica. Un corso che si concentra sullo spazio profondo e inaccessibile in cui nasce la scrittura. E lo fa insegnando a “pensare in modo sonoro e visivo” e offrendo delle tecniche che sviluppano una scrittura multi-sensoriale. Da sabato 14 marzo dalle 10:00 alle 12:00 – per iscriversi cliccare qui

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.