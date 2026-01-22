I Vigili del Fuoco di Somma Lombardo consegnano il nuovo calendario in Comune
Lunedì la consegna al palazzo comunale. Il ringraziamento dell'amministrazione comunale e del sindaco Bellaria al distaccamento cittadino
Le pagine che scandiranno i prossimi mesi portano con sé il valore del servizio e della presenza costante sul territorio. Una delegazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Somma Lombardo si è recata in municipio nella giornata di lunedì 19 gennaio per un incontro istituzionale diventato ormai una consuetudine preziosa per la comunità.
I rappresentanti della sede locale hanno consegnato ufficialmente al sindaco Stefano Bellaria il calendario del Corpo Nazionale per l’anno 2026.
Il primo cittadino ha accolto il dono a nome di tutta l’Amministrazione comunale: «Un gesto gradito che sancisce ancora una volta la grande collaborazione con il Corpo Nazionale, con il distaccamento presente nella nostra città, a cui va il più sentito ringraziamento del Primo cittadino, dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza tutta» commenta l’amministrazione comunale attraverso i propri canali social.
