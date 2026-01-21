Varese News

Il Comune di Busto Arsizio avverte: le carte di identità cartacee vanno sostituite entro agosto

Poiché il rilascio non è immediato, si invitano i cittadini a fissare l’appuntamento con largo anticipo, al fine di evitare possibili code agli sportelli

carta identità

Il Comune di Busto Arsizio ricorda che, in base al Regolamento europeo 20/06/2019 n. 115, le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide dal 3 agosto 2026, anche quelle con scadenza posteriore, e non si potrà emetterne di nuove.

Pertanto, poiché il rilascio non è immediato, si invitano i cittadini a fissare l’appuntamento con largo anticipo, al fine di evitare possibili code agli sportelli per sostituire il proprio documento cartaceo con quello elettronico.

Queste le modalità di prenotazione:

– tramite il portale online dedicato Prenotazione appuntamenti

– telefonando al numero 0331 390236 (lun-ven dalle 8:30 – 12:30) per le seguenti giornate di ricevimento martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00.

I cittadini iscritti all’AIRE, invece, dovranno necessariamente rivolgersi al Consolato.

Per maggiori informazioni collegarsi al sito istituzionale:”Chiedere il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE)”.

Pubblicato il 21 Gennaio 2026
