Il Consiglio comunale approva la mozione sui Corpi Civili di Pace Europei

È stata presentata e approvata nel Consiglio comunale di Besnate, riunitosi nella serata di mercoledì 28 gennaio, la mozione per la ratifica e il rilancio dei Corpi Civili di Pace Europei, promossa dalle consigliere Silvia Boraso ed Enrica Panzeri, capogruppo del gruppo di maggioranza Con Voi per Besnate.

Illustrando il documento, la consigliera Boraso ha richiamato il contesto internazionale segnato dal conflitto russo-ucraino, evidenziando come la guerra colpisca in modo sempre più diretto la popolazione civile e le infrastrutture essenziali, mettendo a rischio i diritti fondamentali e la coesione sociale. La mozione sottolinea il ruolo centrale della società civile nei processi di resistenza, ricostruzione e preparazione della pace, valorizzando l’impegno di amministratori locali, insegnanti, lavoratori e realtà associative attive nei territori colpiti dai conflitti.

Il testo riprende inoltre la proposta lanciata nel 1995 da Alexander Langer per l’istituzione di un Corpo Civile di Pace europeo, ricordando come il Parlamento europeo abbia più volte ribadito, a partire dal 2001, la necessità di dotare l’Unione di strumenti civili capaci di intervenire nei contesti di crisi attraverso mediazione, arbitrato, tutela dei diritti umani, ricostruzione sociale e supporto alle comunità locali. In questa direzione si inserisce anche il Patto sulla dimensione civile della Politica di sicurezza e difesa comune, adottato dall’Unione Europea nel 2018.

Silvia Boraso, promotrice della mozione con Enrica Panzeri

Nel suo intervento, il sindaco Giovanni Corbo ha sottolineato come «la pace non abbia colori né bandiere, ma sia un valore universale che accomuna tutti», evidenziando l’importanza di un impegno condiviso, che parta anche dai livelli istituzionali locali per stimolare una presa di posizione a livello europeo.

La mozione impegna il sindaco e la giunta a chiedere agli organismi dell’Unione Europea la convocazione di una nuova Conferenza europea dei cittadini sulla pace e la sicurezza, l’istituzione dei Corpi Civili di Pace Europei come strumento stabile di prevenzione dei conflitti e di ricostruzione, e l’apertura di percorsi rapidi per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea.

Il documento è stato approvato con il voto favorevole di tutti i consiglieri del gruppo di maggioranza Con Voi per Besnate e del gruppo di minoranza Besnate Civica. Unico voto contrario quello espresso dalla consigliera del gruppo di minoranza SiAmo per Besnate.